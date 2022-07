Κόσμος

Πορτογαλία - Φωτιά: φονική πτώση πυροσβεστικού αεροπλάνου

Τραγωδία στην διάρκεια της κατάσβεσης των πυρκαγιών, που τις τελευταίες ημέρες μαίνονται ανεξέλεγκτες στην Πορτογαλία.

Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος που συμμετείχε στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Πορτογαλία συνετρίβη σήμερα και ο πιλότος του σκοτώθηκε, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής, κοντά στη Βίλα Νόβα ντε Φοζ Κόα, στην περιοχή της Γκουάρντα, στη βόρεια Πορτογαλία.

"Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε" σε τι οφείλεται η πτώση του αεροσκάφους, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Αντρέ Φερνάντες.

Στην Πορτογαλία, 2.000 πυροσβέστες εδώ και μέρες προσπαθούν να περιορίσουν τις τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στα κεντρικά και τα βόρεια. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 60 τραυματίστηκαν.

Από τις αρχές του έτους έχουν γίνει στάχτη στην Πορτογαλία περίπου 300.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση από το 2017, όταν οι φονικές πυρκαγιές στοίχισαν τη ζωή σε 100 ανθρώπους.

Στην πλευρά της Ισπανίας, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την εξέλιξη των μετώπων, εξαιτίας των οποίων εκκενώθηκαν πολλές κοινότητες, προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος, λόγω και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η φωτιά στην Εστρεμαδούρα, στα σύνορα με την Πορτογαλία, όπου έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα τις τελευταίες ημέρες. Οι φλόγες πλησιάζουν και απειλούν το Εθνικό Πάρκο Μονφράγκουε, μια προστατευόμενη ζώνη.

Μια άλλη δασική πυρκαγιά που ανησυχεί τις ισπανικές αρχές είναι αυτή του Μίνχας, σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από τη Μάλαγα. Σύμφωνα με τους διασώστες, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους 2.300 άνθρωποι.

Η ζέστη δεν επιτρέπει ούτε στιγμή ανάπαυλας στους Ισπανούς που θα πρέπει να περιμένουν τις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να δροσίσει λίγο. Στις 7 το πρωί η θερμοκρασία ήταν 37 βαθμοί και στις 16.20 (17.20 ώρα Ελλάδας) το θερμόμετρο έδειχνε 43,9 βαθμούς στο Μπανταχόθ (νοτιοδυτικά). Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας οι θερμοκρασίες ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς.

Στην Πορτογαλία το θερμόμετρο έφτασε την Πέμπτη μέχρι και τους 47 βαθμούς στα βόρεια, ρεκόρ όλων των εποχών για μήνα Ιούλιο. Σήμερα πάντως η μέγιστη έπεσε στους 41 βαθμούς.

