Κοινωνία

Απόπειρα βιασμού: Ανήλικη κατήγγειλε φίλο του πατέρα της

Η ανήλικη μίλησε για την απόπειρα βιασμού πρώτα στον πατέρα της, που είναι συνάδελφος και φίλος του φερόμενου ως δράστη.

Τις ακριβείς συνθήκες της απόπειρας βιασμού σε βάρος μίας 16χρονης, σε χωριό του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ερευνούν Αστυνομία και Δικαιοσύνη.

Το 16χρονο κορίτσι καταγγέλλει πως άνδρας περίπου 50 ετών, ο οποίος είναι συνάδελφος και φίλος του πατέρα της, αποπειράθηκε να την βιάσει.

Η ανήλικη μίλησε αμέσως στον πατέρα της και μαζί πήγαν στο Α.Τ. Κρεστένων για να καταγγείλουν το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο, ενώ η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Πηγή: patrisnews.com

