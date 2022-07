Life

Πέθανε ο Γιώργος Μάζης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε σε φιλους και συναδέλφους το άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Μάζη.

Σε ηλικία 84 ετών πέθανε ο ηθοποιός, Γιώργος Μάζης, όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας.

«Καθώς οδηγώ προς την Επίδαυρο ένα θλιβερό νέο ήρθε για έναν πολύ καλό συναδελφό μας που έφυγε δυστυχώς... Και ο Γιώργος Μάζης δεν είναι πια ανάμεσά μας... ένας πολύ καλός μου φίλος πού μαζί του ξεκίνησα την ιστορία της μεταγλώττισης και συνεργαστήκαμε πολλές φορές μαζί στο θέατρο Καλό ταξίδι Γιώργο μου», έραψε στο Facebook, ο πρόεδρος του ΣΕΗ.

Ο Γιώργος Μάζης εργάστηκε για πολλά χρόνια κυρίως σε μεταγλωττισμένες παιδικές παραγωγές της τηλεόρασης, λόγω της βαθιάς και αισθαντικής του φωνής. Ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών.

Συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες, σίριαλ και θεατρικές παραγωγές του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Ήταν νυμφευμένος με τη συνάδελφό του, Ελπίδα Μπραουδάκη, τη δεκαετία του ’70.

Βίντεο με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μεταγλωττίσεις του ηθοποιού:

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Νόμιζαν ότι έκανε ηλιοθεραπεία για ώρες, αλλά είχε πεθάνει...

“Τουρισμός για Όλους”: Οδηγός με 15 ερωτήσεις - απαντήσεις

Πρέβεζα: σύλληψη νεαρού για ασέλγεια σε 35χρονη... στην μέση του δρόμου!