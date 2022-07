Κόσμος

Σουδάν: Απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις πολύνεκρες ταραχές

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επέβαλαν οι Αρχές σε δύο πόλεις μετά τις πολύνεκρες ταραχές στην πολιτεία του Γαλάζιου Νείλου.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας επέβαλαν οι αρχές του Σουδάν σε δύο πόλεις στη νοτιοανατολική πολιτεία του Γαλάζιου Νείλου, κοντά στα σύνορα με την Αιθιοπία, έπειτα από τις πολυήμερες συγκρούσεις μεταξύ αντιπάλων φυλών, στις οποίες σκοτώθηκαν 31 άνθρωποι.

Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε πολλές πόλεις από την Τετάρτη, με αφορμή τη δολοφονία ενός χωρικού. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν και έθεσαν υπό έλεγχο την κατάσταση, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση του Γαλάζιου Νείλου.

Στην ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για 39 τραυματίες και 16 κατεστραμμένα καταστήματα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στις πόλεις Νταμαζίν και Ροσέιρες. Κάτοικοι της περιοχής ωστόσο είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι οι ταραχές συνεχίζονταν και σήμερα σε πολλές περιοχές και ότι δεν είχαν αναπτυχθεί εκεί δυνάμεις ασφαλείας.

Η Κεντρική Επιτροπή Σουδανών Γιατρών σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι στο νοσοκομείο της Νταμαζίν και της Ροσέιρες μεταφέρθηκαν και σήμερα θύματα των συγκρούσεων. Το νοσοκομείο αυτό δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένο και η Επιτροπή έκανε έκκληση στο υπουργείο Υγείας να παράσχει υλικοτεχνική υποστήριξη και να φροντίσει να μεταφερθούν αεροπορικώς οι τραυματίες σε άλλα ιδρύματα.

Παρά την ειρηνευτική συμφωνία που υπέγραψαν ορισμένες αντάρτικες οργανώσεις το 2020, σημειώνονται σποραδικά βίαια επεισόδια σε διάφορες περιοχές του Σουδάν, μεταξύ των οποίων και στο Νταρφούρ. Η ισχυρότερη συνιστώσα του Βόρειου Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος του Σουδάν, που δρα στο Νότιο Κορντοφάν και στον Γαλάζιο Νείλο, δεν υπέγραψε τη συμφωνία.

Ο στρατός του Σουδάν κατέλαβε την εξουσία ανατρέποντας τη μεταβατική, πολιτική κυβέρνηση τωον Οκτώβριο του 2021, ένα γεγονός που πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και οκτώ μήνες.

