Καβάλα - Στεφάνοβιτς: Το Antonov μετέφερε 11,5 τόνους πυρομαχικά στο Μπαγκλαντές

Τι αναφέρουν οι σερβικές Αρχές για το φορτίο και τον προορισμό του μοιραίου αεροπλάνου, που παρέσυρε στον θάνατο όλους τους επιβαίνοντες.

O γενικός πρόξενος της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη, Βαντίμ Σαμπλούκ το πρωί της Κυριακής επισκέφθηκε τον χώρο, όπου κατέπεσε το αεροσκάφος Antonov και ενημερώθηκε από τις τοπικές Αρχές, για τις μέχρι στιγμής έρευνες που γίνονται στην περιοχή.

Ο Ουκρανός διπλωμάτης ενημέρωσε τις Αρχές για την ταυτότητα του 8μελούς πληρώματος του αεροσκάφους, λέγοντας πως ήταν όλοι Ουκρανοί και υπογράμμισε ότι τελικό προορισμό είχε το Μπαγκλαντές και όχι την Ιορδανία, όπως ακουγόταν μέχρι τώρα.

Ο κ. Σαμπλούκ παρακολούθησε τα πρώτα πλάνα από το drone που πετούν οι αρχές πάνω από την περιοχή, με τις εικόνες να δείχνουν τα συντρίμμια το αεροσκάφους και την σορό ενός από τα μέλη του πληρώματος

Σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Παγγαίου Κώστας Τσάκαλος, τόνισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και δεν θα ολοκληρωθούν, αν πρωτίστως δεν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για τα συνεργεία που θα επιχειρήσουν εντός της περιοχής.

Εν τω μεταξύ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το Antonov μετέφερε 11,5 τόνους πυρομαχικά, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Σερβίας, από όπου αναχώρησε το αεροπλάνο το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την δήλωση του Νεμπόισα Στεφάνοβιτς, τα πυρομαχικά προορίζονταν για το Μπαγκλαντές.

