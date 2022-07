Κόσμος

Ευρώπη: Πυρκαγιές και ακραίες θερμοκρασίες προκαλούν ασφυξία

Χώρες της δυτικής Ευρώπης εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, μια συνέπεια του πρωτοφανούς καύσωνα.

Πολλές χώρες της δυτικής Ευρώπης εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, μια συνέπεια του πρωτοφανούς καύσωνα που βιώνουν εδώ και ημέρες και ο οποίος απειλεί να «συντρίψει» πολλά ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Αυτό το κύμα ζέστης είναι το δεύτερο που σαρώνει τη δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Ο πολλαπλασιασμός αυτών των φαινομένων θεωρείται άμεση συνέπεια στης υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθώς οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενου του θερμοκηπίου αυξάνουν την ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητά τους.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία οι πυροσβέστες παραμένουν σε συναγερμό, ιδίως στη Ζιρόντ, όπου έχουν γίνει στάχτη περίπου 110.000 στρέμματα δάσους από την περασμένη Τρίτη. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo-France έθεσε σε «κόκκινο συναγερμό» 15 περιφέρειες της δυτικής Γαλλίας. «Ο καύσωνας εξαπλώνεται στη χώρα», προειδοποίησε η υπηρεσία.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται ότι θα είναι «η θερμότερη για τα δυτικά της χώρας», προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, σύμφωνα με τους οποίους ο υδράργυρος θα δείξει 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Βρετάνης, της Κάτω Νορμανδίας, της Ακουιτανίας και αλλού.

Προς το παρόν, στην τουριστική περιοχή Αρκασόν, στον Ατλαντικό Ωκεανό, οι πυρκαγιές φαίνεται να κοπάζουν, μολονότι τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σημειώθηκαν πολλές αναζωπυρώσεις και απειλήθηκαν κατασκηνώσεις στον Αμμόλοφο του Πιλά, ο οποίες χρειάστηκε να εκκενωθούν, όπως έγινε γνωστό από την περιφέρεια της Ζιρόντ.

Συνολικά, περισσότεροι από 14.000 κάτοικοι και παραθεριστές αναγκάστηκαν να μαζέψουν τις βαλίτσες τους και να εγκαταλείψουν την περιοχή από την περασμένη Τρίτη.

Μέχρι και 42° στην Ισπανία

Στην Ισπανία, περίπου 20 πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτες σε διάφορες περιοχές της χώρας, από τα νότια μέχρι τη Γαλικία, στα βορειοδυτικά. Σήμερα οι αρχές επέτρεψαν σε 300 κατοίκους στην περιοχή της Μάλαγας (από τους 3.000 που είχαν υποχρεωθεί να φύγουν για προληπτικούς λόγους) να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεπε για σήμερα «σημαντικά υψηλές» θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στις Βαλεαρίδες, στη Μεσόγειο. Στο Λογκρόνιο, στον βορρά, το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει μέχρι και 42 βαθμούς, ενώ στη Μαδρίτη και τη Σεβίλη ο καύσωνας «χτυπάει κόκκινο», με 40 βαθμούς.

Στη γειτονική Πορτογαλία η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη στο μέτωπο των πυρκαγιών και, για πρώτη φορά από τις 8 Ιουλίου, η θερμοκρασία δεν αναμενόταν να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Μόνο μια σημαντική εστία φωτιάς απομένει, κοντά στην κοινότητα Τσάβες, στα βόρεια, αλλά η υπηρεσία πολιτικής προστασίας θεωρεί ότι και αυτή έχει «ουσιαστικά τεθεί υπό έλεγχο κατά 90%». Οι αρχές πάντως δεν εφησυχάζουν, αφού και σήμερα παραμένει «πολύ υψηλός» ή «υψηλός» ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ιδίως στην κεντρική και τη βόρεια Πορτογαλία.

Με βάση τον πιο πρόσφατο απολογισμό, οι πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα την τελευταία εβδομάδα άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς, 60 τραυματίες και 120-150.000 στρέμματα καμένου δάσους.

Κόκκινος συναγερμός στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βορειότερα, στη Βρετανία, η μετεωρολογική υπηρεσία σήμανε για πρώτη φορά «κόκκινο συναγερμό» προειδοποιώντας ότι η ακραία ζέστη που αναμένεται στη χώρα θεωρείται «επικίνδυνη για τη ζωή». Στη νότια Αγγλία ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει την Δευτέρα ή την Τρίτη τους 40 βαθμούς, ανέφερε η Met Office.

Στην Ολλανδία, το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM) ανακοίνωσε σήμερα ένα «Εθνικό Σχέδιο Καύσωνα» και κήρυξε συναγερμό από αύριο για όλη τη χώρα, προβλέποντας ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς την Δευτέρα και μέχρι τους 38 βαθμούς, κατά τόπους, την Τρίτη. Λόγω του καύσωνα ματαιώθηκε η πρώτη ημέρα της τετραήμερης πεζοπορίας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων α’ όλον τον κόσμο, στην πόλη Ναϊμέχεν. Σύμφωνα με τους οργανωτές, οι συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα είναι χειρότερες από εκείνες του 2006, όταν δύο από τους συμμετέχοντες πέθαναν λόγω της ζέστης.

Η Ολλανδία πλήττεται από ξηρασία και οι αρχές επέβαλαν περιορισμούς στη χρήση του νερού σε πολλές περιοχές, όπως στο Λιμβούργο, μια επαρχία που πριν από έναν χρόνο είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από πλημμύρες.

