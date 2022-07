Αθλητικά

Τεντόγλου: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου (εικόνες)

Η πίκρα της απώλειας του χρυσού μεταλλίου έφυγε από τον Μίλτο Τεντόγλου κατά την απονομή.

Ενα 24ωρο μετά το δραματικό όπως εξελίχθηκε τελικό του μήκους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Όρεγκον (ξημερώματα Κυριακής), έγινε η απονομή των μεταλλίων στους νικητές στο ξεκίνημα του προγράμματος της 3ης ημέρας των αγώνων (ξημερώματα Δευτέρας).

Ο Μίλτος Τεντόγλου φόρεσε στο στήθος του το ασημένιο μετάλλιο μετά την 2η θέση που κατέλαβε (8.32μ), πίσω από τον Κινέζο, Γουάνγκ, ο οποίος με το εκπληκτικό 8.36μ στην τελευταία του προσπάθεια «έκλεψε» το χρυσό από τον Έλληνα άλτη. Τρίτος με 8.16μ ήταν ο Ελβετός, Εχάμερ, ο οποίος πήρε το χάλκινο μετάλλιο.