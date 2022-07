Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: πόσα μετάλλια έχει κερδίσει η Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι αθλητές και οι αθλήτριες που, φέροντας την γαλανόλευκη στο στήθος, κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο. Ποια αθλήτρια είναι η μόνη με δύο χρυσά μετάλλια.

Με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον, ο Μίλτος Τεντόγλου, η Ελλάδα έφτασε τα 23 μετάλλια στην ιστορία των διοργανώσεων ανοικχού στίβου.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι κατάφερε για πρώτη φορά στην καριέρα του να βρεθεί στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταλλίων για την χώρα μας στα 23.

Από τρία μετάλλια έχουν κατακτήσει στο παρελθόν η Μιρέλα Μανιάνι, ο Κώστας Γκατσιούδης, η Τασούλα Κελεσίδου και η Κατερίνα Θάνου, με την πρώτη να είναι η μοναδική στη σχετική λίστα με δύο χρυσά (στη Σεβίλλη το 1999 και το 2003 σρο Παρίσι στο αγώνισμα του ακοντισμού)

Στις 9 από τις 18 διοργανώσεις η Ελλάδα έχει πανηγυρίσει τουλάχιστον ένα μετάλλιο, ενώ σε όλες είχε παρουσία αθλητή/τριας στην πρώτη 8άδα.

Τα περισσότερα ελληνικά μετάλλια ήρθαν το διάστημα 1999-2003. Η πιο παραγωγική διοργάνωση παραμένει εκείνη στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας (Σεβίλλη), όπου η ελληνική αποστολή ανέβηκε 6 φορές στο βάθρο.

Τα μετάλλια της Ελλάδας σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου:

ΧΡΥΣΑ (5)

Λονδίνο 2017: Κατερίνα Στεφανίδη , επί κοντώ (4.91μ)

, επί κοντώ (4.91μ) Παρίσι 2003: Μιρέλα Μανιάνι, ακοντισμός (66.52μ)

Εντμοντον 2001: Κώστας Κεντέρης, 200μ. (20.04)

Σεβίλλη 1999: Βούλα Τσιαμήτα, τριπλούν (14,48μ)

Σεβίλλη 1999: Μιρέλα Μανιάνι, ακοντισμός (67.09μ)

ΑΣΗΜΕΝΙΑ (7)

Όρεγκον 2022: Μίλτος Τεντόγλου, μήκος (8.32μ)

Παρίσι 2003: Αναστασία Κελεσίδου, δισκοβολία (67.14μ)

Εντμοντον 2001: Μιρέλα Μανιάνι, ακοντισμός (65.78μ)

Εντμοντιον 2001: Κατερίνα Θάνου, 100μ (10.91)

Σεβίλλη 1999: Αναστασία Κελεσίδου, δισκοβολία (66.05μ)

Σεβίλλη 1999: Κώστας Γκατσιούδης, ακοντισμός (89.18μ)

Αθήνα 1997: Νίκη Ξάνθου, μήκος (6.94μ)

ΧΑΛΚΙΝΑ (11)

Ντόχα 2019: Κατερίνα Στεφανίδη, επί κοντώ (4,85μ)

Πεκίνο 2015: Νικόλ Κυριακοπούλου, επί κοντώ (4,80μ)

Παρίσι 2003: Κατερίνα Θάνου, 100μ (11.03)

Παρίσι 2003: Περικλής Ιακωβάκης, 400μ εμπ. (48.24)

Παρίσι 2003: Κατερίνα Βόγγολη, δισκοβολία (66.73μ)

Εντμοντον 2001: Αναστασία Κελεσίδου, δισκοβολία (65.50μ)

Εντμοντον 2001: Κώστας Γκατσιούδης, ακοντισμός (89.95μ)

Σεβίλλη 1999: Κατερίνα Θάνου, 100μ. (10.84)

Σεβίλλη 1999: Όλγα Βασδέκη, τριπλούν (14.61μ)

Αθήνα 1997: Κώστας Γκατσιούδης, ακοντισμός (86.84μ)

Ελσίνκι 1983: Άννα Βερούλη, ακοντισμός (65.72μ)