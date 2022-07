Αθλητικά

Στίβος - Όρεγκον 2022: ο Τεντόγλου “πήδηξε” άνετα... στον τελικό (εικόνες)

Με το πρώτο του άλμα στους προκριματικούς, ο κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, πήρε το “εισιτήριο” για τον τελικό.

Το «εισιτήριο» για τον αυριανό τελικό (17/07) του μήκους, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στο Όρεγκον, εξασφάλισε ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως έκανε και στο άλμα επί κοντώ η Κατερίνα Στεφανίδη.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο με το πρώτο του άλμα στα 8.03μ. κατάφερε να πετύχει τον αρχικό του στόχο και να μπει στην τελική 12άδα με την 5η καλύτερη επίδοση και, πλέον, τα ξημερώματα της Κυριακής θα επιδιώξει να συνεχίσει το σερί του και να ανέβει γι΄ άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου κορυφαίας διοργάνωσης,

Ο Μίλτος Τεντόγλου έβαλε τις βάσεις για να περάσει στον τελικό από το πρώτο του κιόλας άλμα, με το οποίο έκανε 8.03μ. και μπήκε... με το καλημέρα σε «θέση οδηγού» στο δεύτερο γκρουπ των προκριματικών του αγωνίσματος που συμμετείχε.

Ακολούθησαν δύο άκυρες προσπάθειες του Έλληνα αθλητή, ωστόσο, αυτό δεν είχε καμμία απολύτως σημασία.

Ο Ιάπωνας Γιούκι Χασιόκα μπήκε στον τελικό με το καλύτερο άλμα στα προκριματικά (8.18μ.), ακολούθησε ο Αμερικανός Μαρκίς Ντέντι με 8.16μ, τρίτος ήταν ο Σουηδός Τομπίας Μοντλερ με 8.10μ, ενώ το τέταρτο καλύτερο άλμα έκανε ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ με 8.09μ.

Ίδιο άλμα με τον Τεντόγλου είχε και ο Ισπανός, Εουσέμπιο Κάσερες (8.03μ), ενώ στη δωδεκάδα του τελικού συμπλήρωσαν οι Σρινσχανκαρ (8μ), Χένρι Φρέιν (7.99μ), Γουέιν Πίνοκ (7.98μ), Γίαναν Γουάνγκ (7.98μ), Στέφιν ΜακΚάρτερ (7/94μ), Μάικελ Μασό (7/93μ).

