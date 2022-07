Κοινωνία

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή: Πόσο μειώθηκε ο πληθυσμός της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

Τι προκύπτει από τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής, που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η ΕΛΣΤΑΤ παρουσίασε την Τρίτη τα προσωρινά αποτελέσματα της «Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021», της πρώτης ψηφιακής απογραφής της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την απογραφή, ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι και επίσημα 10.432.481 άτομα.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, απο τον επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας είναι μειωμένος κατά 3,5% σε σύγκριση με την απογραφή του 2011, όταν είχε καταγραφεί πληθυσμός 10.815.197 ατόμων στη χώρα.

Οι γυναίκες ανέρχονται σε 5.357.232 και αποτελούν το 51,3% του πληθυσμού, ενώ οι άνδρες είναι 5.075.249.

Ο πληθυσμός της Αττικής υπολογίζεται σε 3.792.469.

Ο Θάνος Θανόπουλος, επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, που ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της απογραφής, δήλωσε πως η εν λόγω διαδικασία είναι «ορόσημο», καθώς έγινε ψηφιακά.

