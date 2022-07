Κοινωνία

Γυναίκα πήγε για μπάνιο και βρέθηκε νεκρή

Οι φιλες της την αναζητούσαν και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν έχει βγει από τη θάλασσα.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην παραλία της Βάρκιζας.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μία ηλικιωμένη γυναίκα, που είχε πάει με πούλμαν του Δήμου Ηλιούπολης, για μπάνιο στη θάλασσα της Βάρκιζας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φίλες της την αναζήτησαν αφού βρισκόταν για ώρα στο νερό και δεν την έβλεπαν και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές. Ναυαγοσώστες και το λιμενικό που κινητοποιήθηκαν εντόπισε δυστυχώς τη σορό της γυναίκας.

Η σορός της 76χρονης, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Συγκεκριμένα αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου:

"Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΡΗΝΕΙ ΤΟ ΧΑΜΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΣΑΣ

Θλιβερή η σημερινή μέρα για την πόλη μας, αφού κατά τη διάρκεια του θαλασσίου μπάνιου στη Βάρκιζα η συμπολίτισσά μας κ. Α.Μ. 76 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σκάφος του λιμενικού, που έσπευσε προς βοήθεια.

Η γυναίκα απολάμβανε το μπάνιο της μαζί με τις φίλες της στην ελεύθερη πλαζ, όταν κάποια στιγμή έγινε αντιληπτή η απουσία της και ειδοποιήθηκαν οι ναυαγοσώστες της ακτής, που αμέσως άρχισαν να την αναζητούν.

Η σωρός της άτυχης γυναίκας διακομίστηκε σε πλησίον νοσοκομείο, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χριστίνα Σερέτη μετέβησαν αμέσως επιτόπου.

Η διοίκηση του Δήμου Ηλιούπολης εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της, για την τραγική απώλεια.

Γραφείο Τύπου

Δήμου Ηλιούπολης"





