Φωτιά στην Πεντέλη - ΕΚΑΒ: Εκκένωση δομών για λόγους ασφαλείας

Διακομιδές σε νοσοκομεία πυροσβεστών και πολιτών με αναπνευστικά προβλήματα και τραυματισμούς. Απομάκρυνση παιδιών, ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ από Κέντρα Φροντίδας της ευρύτερης περιοχής.

Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας εκκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στην Πεντέλη, πυροσβέστες και πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα και μικροτραυματισμούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας για παροχή βοήθειας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ.

Ειδικότερα:

Εκκένωση από Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αρήτη» (Πεντέλης και Τυρνάβου, Γέρακας), φιλοξενούσε 46 άτομα. Μεταφορά 6 ατόμων με φορείο + 3 άτομα με καρέκλα. Τα 3 άτομα μεταφέρθηκαν στον οίκο ευγηρίας Θάλπη (Άγιος Στέφανος) και 6 άτομα διακομίσθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Εκκένωση από Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά» (Πωγωνίου 2, Παλλήνη Αττικής), φιλοξενούσε 57 άτομα. Διακομιδή ενός (1) ατόμου προς το Ιπποκράτειο.

Εκκένωση από Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Εφέστια» (Εθ. Αντιστάσεως 80, Γέρακας), φιλοξενούσε 44 άτομα. Μεταφορά 10 ατόμων > 2 σε Ερυθρό Σταυρό + 2 σε Ιπποκράτειο και σε εξέλιξη τα υπόλοιπα 6 5 Ερυθρό Σταυρό, 4 Θάλπη

Διακομιδές ΕΚΑΒ, κατόπιν κλήσης στο 166 (μέχρι τις 05:45): 3 Πυροσβέστες με αναπνευστικά & τραυματισμούς διακομίσθηκαν στο 251 ΓΝΑ,5 πολίτες διακομίσθηκαν 1 στο Γεννηματάς με ελαφρύ έγκαυμα, 3 Ερυθρό Σταυρό και 1 Σωτηρία με αναπνευστικά προβλήματα

