Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: Χάρτης με τα ενεργά μέτωπα ανά περιοχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

πολλές και διάσπαρτες εστίες υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Πεντέλης. Ενεργά μέτωπα εντοπίζονται σε πέντες περιοχές, στον ορεινό όγκο και δίπλα στην Λ. Μαραθώνος.

Στον Γέρακα, την Ανθούσα, την Παλλήνη, τη Διώνη, καθώς και εκατέρωθεν της λεωφόρου Μαραθώνος, εντοπίζονται τα ενεργά μέτωπα της πυρκαγιάς που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στην Πεντέλη, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο.

Όπως αποτυπώνεται στον χάρτη που παρουσίασε, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες περιμετρικά, ενώ τα ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στον Γέρακα, στην Ανθούσα, στην Παλλήνη και στη Διώνη καθώς και εκατέρωθεν της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Επιπλέον, όπως είπε, έμφαση δίνεται στη νοτιοδυτική πλευρά της πυρκαγιάς, στα όρια με την Αττική Οδό, πλησίον των εγκαταστάσεων του οργανισμού αστικών συγκοινωνιών Αττικής και νοτιοανατολικά επίσης στα όρια με την Αττική Οδό, πλησίον των εγκαταστάσεων της ΒΙΑΝΕΞ και προσέθεσε ότι ταυτόχρονα καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την προστασία όλου του αστικού ιστού που βρίσκεται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

"Παραμένει πρώτη μας προτεραιότητα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής αλλά και η προστασία των κρίσιμων δημόσιων υποδομών ζωτικής σημασίας και της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών", σημείωσε.

Ισχυρές παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις καθώς επιχειρούν 485 πυροσβέστες με 28 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 120 οχήματα. Στο πεδίο παραμένουν και Ρουμάνοι πυροσβέστες. Επιπλέον, έχει διατεθεί στο πεδίο των επιχειρήσεων και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο "Όλυμπος" για τον συντονισμό των δυνάμεων ενώ η εικόνα της πυρκαγιάς διατίθεται διαρκώς από drones που έχει αναπτύξει το ΠΣ. Για την αεροπυρόσβεση ήδη επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για εναέριο συντονισμό ενώ έχουν κινητοποιηθεί άλλα 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Ακόμα, συνεχίζεται η συνδρομή από πολυάριθμα στελέχη του ΓΕΕΘΑ, της δασικής υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, των τοπικών φορέων και της ΕΛΑΣ που διαθέτει 626 αστυνομικούς με 232 οχήματα κυρίως για τη διευκόλυνση της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών, την απομάκρυνσή τους σε ασφαλές σημείο και την διαφύλαξη της περιουσίας τους.

Στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης και όλη η ηγεσία του υπουργείου σε διαρκή επικοινωνία με τα υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Τέλος, όπως τόνισε ο κ. Αρτοποιός, διαρκής είναι η ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς ώστε άμεσα να λαμβάνονται οι αποφάσεις για την παροχή κάθε απαραίτητης συνδρομής.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πεντέλη: αυτοκτονία άνδρα στην Ανθούσα

Φωτιά στην Πεντέλη: +15 βαθμοί Κελσίου σε 30’ και ριπές ανέμου πάνω από 100χλμ/ώρα

Φωτιά στην Πεντέλη - ΕΚΑΒ: Εκκένωση δομών για λόγους ασφαλείας