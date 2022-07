Οικονομία

Φωτιά στην Πεντέλη: αλλαγές σε δρομολόγια λεωφορείων

Μεταβολές στο δίκτυο λεωφορειακών γραμμών, λόγω της πυρκαγιάς, στην ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης.

Λόγω της πυρκαγιάς στην Πεντέλη δεν επιτρέπεται η εκτέλεση λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα, ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει επιβάλλει η Ελληνική Αστυνομία δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των εξής λεωφορειακών γραμμών:

301 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

301 Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

314 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ

319 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΕΚΠΤ. ΧΩΡΙΟ ΣΠΑΤΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

324 ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

Επίσης, τροποποιήσεις υπάρχουν στη διαδρομή των εξής λεωφορειακών γραμμών:

302 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

446 ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΝΟΣΟΚ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΜΕΣΩ ΠΙΚΠΑ)

450 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

451 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

460 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

461 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Π. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

Α5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΘΟΥΣΑ

Χ93 ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)

Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να καλούν στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185.

