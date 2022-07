Πολιτική

Μηταράκης: Νέος Κώδικας Μετανάστευσης μέσα στο 2022

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στη Βουλη. Τι αναφέρει για τους εργάτες γης.

Νέο Κώδικα Μετανάστευσης «που θα εξετάζει από μηδενική βάση και θα αντιμετωπίζει τα πραγματικά εμπόδια που πράγματι υπάρχουν σήμερα για τους εργάτες γης», όπως είπε χαρακτηριστικά, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει στη Βουλή, μέσα στο 2022, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτή, Αγγελικής Αδαμοπούλου.

Από την πλευρά της, η κ. Αδαμοπούλου επεσήμανε ότι «το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την εννιάμηνη απασχόληση εργατών γης στην Ελλάδα, προβλέπει εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες με αποτέλεσμα να απειλείται ο ελληνικός αγροτικός τομέας».

«Στόχος της κυβέρνησης είναι μέσα στο 2022 να καταθέσουμε νέο Κώδικα Μετανάστευσης για κάθε κατηγορία εργάτη γης. Κοιτάμε το θέμα από μηδενική βάση, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που δημιουργείται σήμερα με το υφιστάμενο πλαίσιο, που μας δίνει τη δυνατότητα για 20.000 εργάτες για την κάλυψη αναγκών στον αγροτικό τομέα», τόνισε ο κ. Μηταράκης.

«Οι ανάγκες εργατών γης στη χώρα μας ξεπερνούν τις 50.000 και δεν αρκούν οι 20.000 που προβλέπει ο νόμος. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό σε μια παραγωγική χώρα. Απλοποιήστε τις διαδικασίες ώστε να έρχονται πιο εύκολα. Δεν είναι ανάγκη να καλλιεργούμε ξενοφοβικά σύνδρομα», αντέτεινε η κ. Αδαμοπούλου.

Ανταπαντώντας, ο κ. Μηταράκης αναγνώρισε ότι και ο ίδιος έχει λάβει δεκάδες επιστολές αγροτικών οργανώσεων που ζητούν να απλοποιηθεί η διαδικασία και πρόσθεσε ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης για να καλυφθούν οι ανάγκες της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, στον αντίποδα της παράνομης μετανάστευσης, όπως γινόταν στο παρελθόν, ώστε να έρχεται συγκεκριμένος αριθμός μεταναστών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα».

«Ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης θα αντιμετωπίζει τα πραγματικά εμπόδια που πράγματι υπάρχουν με απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την κατάθεση των απαραίτητων μόνο πιστοποιητικών, ώστε οι εργάτες γης να έρχονται στην Ελλάδα με πιο απλό τρόπο», διαβεβαίωσε ο κ. Μηταράκης.

