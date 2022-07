Κοινωνία

Φωτιά στα Μέγαρα: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Μέγαρα λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βένιζα.



Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Μέγαρα έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βένιζα.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην ανώνυμο οδό στο ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου με σήμανση προς 'Ανω Αλεποχώρι, καθώς στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της συμβολής της με την ανώνυμη οδό προς 'Ανω Λούμπα έως το ύψος της ανώνυμου οδού προς το οικισμό Πευκενέα.

Λόγω της φωτιάς που ξέσπασε, λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι, δόθηκε εντολή εκκένωσης του χωριού Ζάχουλη μέσω του 112. Όσοι βρίσκονται στον οικισμό, καλούνται να εκκενώσουν προς το Αλεποχώρι.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, 4 ελικόπρτερα εκ των οποίων ένα συντονιστικό και επτά αεροσκάφη, όπως και υδροφόρες των ΟΤΑ.

