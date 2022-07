Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη – Αυτοκτονία ηλικιωμένου: Συγκλονίζει η γυναίκα του μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ένας ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του, όταν είδε το σπίτι του να καίγεται. Σε σοκ η οικογένεια του.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ανθούσα, από τη μεγάλη φωτιά που κατακαίει την ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης από την Τρίτη.

Πιο συγκεκριμένα, ένας ηλικιωμένος άνδρας, έβαλε "τέλος" στη ζωή του όταν είδε το σπίτι του να περικυκλώνεται από τις φλόγες.

Στις 7.10 το πρωί το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για πυροβολισμό σε σπίτι στην Ανθούσα. Στην περιοχή το μέτωπο της φωτιάς ηταν ακόμη ενεργό. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν έναν ηλικιωμένο άνδρα νεκρό στην αυλή του σπιτιού, με ένα περίστροφο δίπλα του, μέσα σε μια λίμνη αίματος, .

Ο συνταξιούχος καπετάνιος είχε εκκενώσει το σπίτι του σύμφωνα με την εντολή που είχε δοθεί και όταν επέστρεψε να δει τι γίνεται, το αντίκρισε τυλιγμένο στις φλόγες, να καταστρέφεται. Δεν το άντεξε, όπως εξηγεί η συζυγός του στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη.

Ήταν η 3η φορά που ζούσε το ίδιο σκηνικό, Νεκρό τον βρήκαν η σύζυγος κι η κόρη του. Φίλος του και γείτονας, με τον οποίο πήγαν μαζί να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονταν οι περιουσίες τους, είπε πως είχε μεγάλη αγωνία για την τύχη του σπιτιού του, αλλά έδειχνε ψύχραιμος

Στο σπίτι του 84χρονου, το οποίο καιγόταν ακόμη σχεδόν τρεις ώρες μετά την αυτοκτονία του, συγκεντρώθηκαν τα παιδιά του και συγγενείς, οι οποίοι παράλληλα με την απώλεια του ανθρωπου τους προσπαθουσαν να σβήσουν και τη φωτιά ώστε να σώσουν ότι είχε απομεινει.

