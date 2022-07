Πολιτική

Πλεύρης - 4η δόση εμβολίου: αν γίνει τώρα, δίνει τετραπλή προστασία

Ποιοι πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Πως είναι ο βαριά εγκαυματίας και πότε θα λειτουργήσει ξανά το Παίδων Πεντέλης. Τι είπε για τον θάνατο του 49χρονου και τις αλλαγές στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ήταν την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του θανάτου του 49χρονου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», ο Θάνος Πλεύρης είπε πως «το θέμα που διερευνάται είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν αξιολογήθηκε από γιατρό, όπως έπρεπε και ότι χωρίς να αξιολογηθεί, έφυγε από το νοσοκομείο. Προκύπτει ευθύνη για την νοσηλεύτρια στην οποία απευθύνθηκε, υπό την έννοια ότι ιατρική γνωμάτευση μπορεί να κάνει μόνο ο γιατρός και δεν μπορεί να κάνει ούτε νοσηλευτικό ούτε διοικητικό προσωπικό. Εφόσον πήγε σε ένα νοσοκομείο και ας μην εφημέρευε, έπρεπε να τύχει αξιολόγησης και αν μη τι άλλο το νοσοκομείο να φροντίσει για την διακομιδή του σε νοσοκομείο που εφημερεύει. Η ίδια νοσηλεύτρια, σε προηγούμενο περιστατικό της ίδιας ημέρας, λειτούργησε απόλυτα συνετά, με βάση το πρωτόκολλο. Μπορεί και γιατρός να έβλεπε τον 49χρνο και να κατέληγε στην ίδια απόφαση, αλλά θα είχε γίνει αυτό που έπρεπε, να γίνει αξιολόγηση από γιατρό και τότε θα μιλούσαμε για ιατρικό λάθος».

Σχετικά με τον κορονοϊό, ο κ. Πλεύρης είπε πως προφανώς θα πάμε σε διακοπές, αλλά με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και χρήση μάσκας όπου υπάρχει συνωστισμός, ενώ επανέλαβε ότι η αύξηση στα κρούσματα κορονοϊού των τελευταίων εβδομάδων, δεν έχει αποτυπωθεί έντονα στα νοσοκομεία.

Για την τέταρτη δόση του εμβολίου, ο Υπουργός Υγείας είπε πως «οι άνω των 60 και όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με το ECDC, θα πρέπει να κάνουν τώρα, αυτήν την περίοδο, την τέταρτη δόση του εμβολίου, καθώς έχουμε τα στοιχεία ότι η τέταρτη δόση αν γίνει τώρα, προστατεύει τέσσερις φορές περισσότερο από την βαριά νόσηση. Για τους υπόλοιπους, την ομάδα πληθυσμού 30-59 ετών για την οποία έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση με τον γιατρό τους».

Ο Υπουργός Υγείας ρωτήθηκε και για τις αλλαγές στο πλαίσιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, επισημαίνοντας αφενός πως εξαλείφθηκε η αναχρονιστική υποχρέωση να υπάρχει συναίνεση του συζύγου, εάν κάποια γυναίκα ήθελε να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση των ωαρίων της, αφετέρου πως «υπήρξε ήδη μεγάλη ανταπόκριση στην αύξηση του ορίου ηλικίας από την περίοδο της πανδημίας. Τότε το όριο είχε αυξηθεί από τα 50 στα 52 έτη, τώρα έχει πάει στα 54 έτη. Στο πρώτο εξάμηνο έγιναν 250 αιτήσεις και συνολικά 400 αιτήσεις μέσα σε έναν χρόνο».

Για την φωτιά στην Πεντέλη, ο κ. Πλεύρης είπε «θέλω να ευχαριστήσω όλους και ιδιαίτερα, στον δικό μας τομέα, το ΕΚΑΒ για τις υπηρεσίες του» και τόνισε ότι το Νοσοκομείο Παίδων είναι έτοιμο για να λειτουργήσει ξανά, όταν δοθεί το «πράσινο φως» από τους αρμόδιους, ώστε να επιστρέψουν σε αυτό και τα παιδιά που απομακρύνθηκαν κατά την εκκένωση (σημ: στην πλειονότητα τους είναι παιδιά που δεν νοσούν, αλλά φιλοξενούνται εκεί, βάσει εισαγγελικών εντολών).

Αναφορικά με τους ανθρώπους που αναζήτησαν ιατρική φροντίδα στην διάρκεια της φωτιάς στην Πεντέλη, ο κ. Πλεύρης είπε «έχουμε μία περίπτωση που νοσηλεύεται στην Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς”. Βάσει της πρόγνωσης ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Όλοι οι άλλοι, είχαν μικρότερα εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα και είναι καλά».

