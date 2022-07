Υγεία - Περιβάλλον

“Άγιος Ανδρέας” - Θάνατος 49χρονου: Απολύθηκε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτη “καμπάνα” για τον θάνατο του 49χρονου ζαχαροπλάστη, που τον έδιωξαν από τον “Άγιο Ανδρέα” στην Πάτρα.



Έπεσε η πρώτη “καμπάνα” για τον θάνατο του 49χρονου ζαχαροπλάστη, ο οποίος πέθανε αβοήθητος καθώς τον έδιωξαν από τον “Άγιο Ανδρέα” στην Πάτρα, επειδή το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, την περασμένη Τετάρτη.

Όπως έγινε γνωστό, η μία νοσοκόμα που βρισκόταν στα ΤΕΠ όταν μετέβη ο Θεόδωρος Νεμουτιάνος επί της ουσίας απολύεται, καθώς ανεστάλη η σύμβαση εργασίας της.

Η δεύτερη νοσοκόμα που ενεπλάκη στο επεισόδιο και είναι μόνιμη εργαζόμενη, αναμένει την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπου έχει παραπεμφθεί, με το ερώτημα της δυνητικής αργίας.

Εξάλλου με απόφαση του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου “Αγ. Ανδρέας” Παναγιώτη Δημόπουλου έγιναν σημαντικές αλλαγές στις προϊσταμένες των νοσηλευτικών υπηρεσιών, ενώ έφυγε από την θέση της η προϊσταμένη στα ΤΕΠ, όπου είχε απευθυνθεί ο 49χρονος και δεν εξετάστηκε από γιατρό.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Μέγαρα: Αναγκαστική προσγείωση για ελικόπτερο που επιχειρούσε

Πέθανε ξαφνικά 26χρονη αστυνομικός εν ώρα υπηρεσίας

Μύκονος - Τροχαίο: νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής (εικόνες)