Πάτρα - “Άγιος Ανδρέας”: καταθέσεις για τον θάνατο του 49χρονου

Εισαγγελική έρευνα για το θάνατο του 49χρονου από την Πάτρα. Στο Πειθαρχικό οι δύο νοσοκόμες που τον έδιωξαν από το νοσοκομείο.

Πέντε άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του 49χρονου από την Πάτρα, καταθέτουν στην Εισαγγελία, μετά την προκαταρκτική έρευνα που διατάχθηκε, ενώ οι δύο νοσηλεύτριες που τον έδιωξαν από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» περνάνε από το Πειθαρχικό.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Πάτρα, Κωνσταντίνος Φλαμής, σύμφωνα με το μέλος της ΠΟΕΔΗΝ, Κώστα Πετρόπουλο, στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά πέντε άτομα, με τις δύο νοσοκόμες να φέρουν την ευθύνη για το διωγμό του 49χρονου, με την αιτιολογία ότι, το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» δεν εφημέρευε.

Οι δύο νοσοκόμες δεν κάλεσαν γιατρό, παρά τους πόνους στην πλάτη που είχε ο 49χρονος και του είπαν να πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο. Όμως εκείνος κάλεσε τον αδελφό του για να τον μεταφέρει στο άλλο νοσοκομείο και κατέληξε στο αυτοκίνητό του, έξω από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ζήτησε την παραίτηση του διοικητή του Νοσοκομείου, Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος και την υπέβαλλε.

