Κοινωνία

Φωτιά στον Έβρο: δύσκολη η νύχτα - ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολη αναμένεται η νύχτα στον Έβρο, με το μέτωπο να καίει σε μεγάλη έκταση και τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη να καταστειλουν την πυρκαγιά.

Μαίνεται η πυρκαγιά στον Έβρο που κατακαίει μεγάλη έκταση δάσους.

Η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στο δάσος του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης, στο ύψος του χωριού Λύρα όπου και ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και παρά την μεγάλη κινητοποίηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα ακόμα.

Δυνάμεις του στρατού και του δήμου Σουφλίου με υδροφόρες και μηχανήματα, έχουν επίσης ριχθεί στην “μάχη” προκειμένου η κατάσταση να βελτιωθεί και να περιοριστεί η καταστροφή του δάσους από πεύκα που υπάρχει στην περιοχή, δίπλα στον κάθετο άξονα Αρδανίου-Ορμενίου.

Μέχρι στιγμής, δε φαίνεται να κινδυνέυουν σπίτια στα διπλανά χωριά της Λύρας και της Λευκίμης, αν και κάποια στιγμή οι άνεμοι έστρεψαν τις φλόγες προς την Λευκίμη.

Στην προσπάθεια αυτή ενισχύονται συνεχώς οι επίγειες πυροσβεστικέ δυνάμεις. Συνολικά δουλεύουν 70 οχήματα, 140 πυροσβέστες, 120 άτομα πεζοπόρων τμημάτων και 33 άτομα Δευκαλίωνας του Στρατού Ξηράς. Με το πρώτο φως θα ξεκινήσουν σε δύο κύματα, 2 Mi8, 2 Erickson, 2 PZL, 2 CL415, ένα ΑΒ214 και ένα ΒΚ117.

Πηγή: evros-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πεντέλη: Δεκάδες σπίτια ακατάλληλα για χρήση

Πάτρα: ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή δίπλα στο ΑμΕΑ εγγόνι της

Σιτηρά: Η Τουρκία υπογράφει για την εξαγωγή τους από την Ουκρανία