Ο Ντιμπαλά έσπασε το ρεκόρ του Ρονάλντο

Το ρεκόρ του Ρονάλντο που έσπασε ο Ντιμπαλά, με τη μεταγραφή του στην ιταλική ομάδα.

Η Ρόμα θα είναι η επόμενη ομάδα στην καριέρα του Πάουλο Ντιμπάλα και οι οπαδοί του συλλόγου της «αιώνιας πόλης» πανηγυρίζουν για την απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού. Τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με σχόλια των οπαδών, που καλοσωρίζουν τον Ντιμπάλα και κάνουν λόγο για κατάκτηση του τίτλου!

Ο «Joya», που έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, ήθελε να παραμείνει στην Ιταλία και η καλύτερη προσφορά ήρθε από το κλαμπ του Ζοσέ Μουρίνιο, με αποδοχές 6 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Ο Ντιμπάλα με τη μεταγραφή του αυτή κατέρριψε και το ρεκόρ που κρατούσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον Ιούλιο του 2018 η Γιουβέντους έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, καθώς απέκτησε τον Πορτογάλο σούπερ σταρ από την Ρεάλ έναντι του ποσού των 100 εκατ. ευρώ.

Η μεταγραφή αυτή οδήγησε στην πώληση 520 χιλιάδων εμφανίσεων της ομάδας που είχε διαθέσει την πρώτη μέρα η διοίκηση των «μπιανκονέρι». Οι πωλήσεις την πρώτη μέρα της διάθεσης της φανέλας του Ντιμπάλα με το Νο 21 έφτασαν τις 535 χιλιάδες (!), καταρρίπτοντας με τον τρόπο αυτό το ρεκόρ του Ρονάλντο.

