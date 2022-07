Κοινωνία

Φωτιά στα Βατερά: βίντεο από πιλότο Canadair πριν την ρίψη νερού

Αγόγγυστα και με αυτοθυσία, το ιπτάμενο προσωπικό του στόλου των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, συμβάλλει τα μέγιστα, υπό αντίξοες συνθήκες, για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Τεράστια είναι η συμβολή του προσωπικού, ιπτάμενου και εδάφους, των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, στην μάχη με τις φλόγες σε όλη την Ελλάδα.

Σήμερα, στην Λέσβο και πιο συγκεκριμένα στα Βατερά, οι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης «έπεσαν» στην φωτιά, ώστε να κατορθώσουν άμεσα περιορίσουν το μέτωπο και να εμποδίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και της απειλής για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Ενδεικτικό των ηρωικών προσπαθειών των πιλότων που υπό άκρως αντίξοες συνθήκες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των έντονων ανέμων, περνώντας μέσα από πυκνούς καπνούς, είναι το βίντεο από τον θάλαμο διακυβέρνησης ενός Canadair, που έχει τραβήξει ένας πιλότος

«Δείτε τον σπεσιαλίστα πιλοτο του Canadair 215 πως με χειρουργική επέμβαση ριχνει νερό πάνω από την πυρκαγιά στην Λεσβο!!Αξιοι όλοι σας σας ευχαριστουμε για ότι κάνετε και σώνετε ότι μπορεί τελος πάντων να σωθεί!!», γράφει στο κείμενο του, ο άνδρας που ανέβασε το βίντεο στο Facebook.

(Πηγή βίντεο: Facebook / Makis Sekerlis)

