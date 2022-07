Κοινωνία

Ευελπίδων: Εκρηκτικός μηχανισμός στα δικαστήρια

“Συναγερμός” σήμανε στην Αστυνομία, μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα πως επίκειται έκρηξη βόμβας στα δικαστήρια.

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν άγνωστος τηλεφώνησε σε ειδησεογραφικό ιστότοπο και είπε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα στα Δικαστήρια της Ευελπίδων, η οποία επρόκειτο να εκραγεί σε 25 λεπτά.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποίησε έλεγχο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, αργότερα εντοπίστηκε έξω από τον χώρο των Δικαστηρίων σακίδιο που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό.

