Φυσικό αέριο - Φον ντερ Λάιεν: Οι χώρες της ΕΕ να είναι έτοιμες για πλήρη διακοπή από την Ρωσία

Η Πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε τις κυβερνήσεις να δρομολογήσουν την απεξάρτηση των ενεργειακών τους αναγκών από τη Ρωσία.

Την κρισιμότητα της κατάστασης ενόψει του χειμώνα και τη σοβαρή πιθανότητα να διακοπή πλήρως η ροή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, επεσήμανε σε συνέντευξή της στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Γερμανίδα πολιτικός τόνισε, δε, ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο να διακοπεί ολοκληρωτικά το φυσικό αέριο από τη Ρωσία και κάλεσε τις κυβερνήσεις να δρομολογήσουν την απεξάρτηση των ενεργεικών τους αναγκών από τη Μόσχα.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα για περισσότερες αναταράξεις, περιλαμβανομένης και μιας πλήρους διακοπής των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου», τόνισε και πρόσθεσε: «Προς το παρόν, η Ρωσία προμηθεύει μόνο εν μέρει φυσικό αέριο ή καθόλου, σε 12 κράτη μέλη της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για το χειρότερο σενάριο: μια πλήρη διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου, αργά ή γρήγορα».

Και συνέχισε, λέγοντας: «Ακόμη και κράτη μέλη που αγοράζουν ελάχιστο ρωσικό φυσικό αέριο δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν τις επιπτώσεις μιας πιθανής διακοπής της ροής στην εσωτερική μας αγορά».

Η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι αν επηρεαστεί η Γερμανία, θα λειτουργήσει ως ντόμινο και για τις άλλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να μειώσουν όλα τα κράτη μέλη τη ζήτηση, να αποθηκεύσουν μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου και να τις μοιραστούν με εκείνα τα μέλη που πλήττονται περισσότερο», δήλωσε.

«Είμαι βέβαιη, ότι οι υπουργοί Ενέργειας έχουν επίγνωση των ευθυνών τους. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός συστήματος ασφαλείας για όλους, ώστε όλα τα κράτη μέλη να μπορέσουν να επιβιώσουν ασφαλώς τους δύο επόμενους χειμώνες», τόνισε για την αυριανή σύσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η μείωση κατά 15% από το τέλος Σεπτεμβρίου έως τον Μάρτιο του 2023 της κατανάλωσης στο φυσικό αέριο. Πολλές χώρες της εε, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους.

