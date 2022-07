Πολιτισμός

Πέθανε η Σούλα Αθανασιάδου και δεν το έμαθε κανείς

Θλίψη προκαλεί το άκουσμα της είδησης για τον θάνατο της ηθοποιού με την μεγάλη καριέρα, που στηγν μνήμη όλων έχει μείνει ως "Μάχη" από την σειρά "Εγκλήματα" του ΑΝΤ1.

Έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο και συγκεκριμένα λίγες ημέρες μετά το Πάσχα η Σούλα Αθανασιάδου, όμως δεν το έμαθε κανείς μέχρι πρότινος.

Η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 92 ετών εντελώς αθόρυβα, ενώ τα τελευταία χρόνια έπασχε από αλτσχάιμερ.

Στην κηδεία της παρέστησαν λιγότερα απο δέκα άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες

Η Σούλα Αθανασιάδου γεννήθηκε στον Πειραιά το 1929.

Μετά τη φοίτηση του σχολείου, σπούδασε στη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν.

Πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1956 με την ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Οι άσσοι του γηπέδου» και τρία χρόνια αργότερα συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην βουκολική ταινία «Αστέρω».

Την δεκαετία του 1960 εμφανίσθηκε σε άλλες δέκα ταινίες με πιο γνωστές τις παρακάτω εκείνες της Φίνος Φιλμ που γύρισε το 1966. «Κοινωνία ώρα μηδέν» με τον Νίκο Κούρκουλο και «Στεφανία» με την Ζωή Λάσκαρη.

Η τελευταία φορά που το όνομα της εμφανίσθηκε στην μεγάλη οθόνη ήταν το 2001 στην κοινωνική ταινία του Στράτου Τζίτζη «Σώσε με».

Ήδη όμως από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 εμφανίσθηκε και στην τηλεόραση σε δραματικούς κυρίως ρόλους όπως στην σειρά της ΕΡΤ «Ο συμβολαιογράφος» στον ρόλο της μητέρας του Παύλου Ροδίνη που υποδύονταν ο Γιάννης Φέρτης με τον οποίο είχε μόνο εννέα χρόνια διαφορά.

Το 1994 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με την Μιρέλα Παπαοικονόμου στην σειρά «Μην φοβάσαι τη φωτιά” και την επόμενη χρονιά στον «Απών» Ωστόσο το 1996 με την συμμετοχή της στην νεανική κοινωνική σειρά «Λόγω τιμής» στον ρόλο της αγαπημένης θείας της Μάνιας (Χριστίνας Αλεξανιάν) η καριέρα της πήρε μεγάλη ώθηση και δύο χρόνια μετά εκτοξεύτηκε στα ύψη όταν ο Λευτέρης Παπαπέτρου της χάρισε τον ρόλο της Μάχης στην θρυλική μαύρη κωμωδία του ΑΝΤ1, «Εγκλήματα».

Το 2001 πρωταγωνίστησε στην σειρά «Βότκα ποσρτοκάλι» ως μητέρα του Ρένου Χαραλαμπίδη.

Το 2003 ξανασυνεργάστηκε για άλλη μια φορά με την Μιρέλα Παπακοικονόμου στην πετυχημένη σειρά του Mega «Λένη» όπου υποδύονταν την μητέρα της Κάτιας Δανδουλάκη.

Συμμετείχε και στην κωμική σειρά «Επτά θανάσιμες πεθερές» στην ιστορία με τίτλο «Η μοντέρνα πεθερά».

