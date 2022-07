Βουλή: Ο Θεοδωρικάκος αισθάνθηκε αδιαθεσία και διέκοψε την ομλία του

Πολιτική

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ζήτησε να διακόψει για λίγο την ομιλία του λόγω αδιαθεσίας.

Αδιαθεσία αισθάνθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, όταν ανέβηκε πριν λίγο στο βήμα,στη Βουλή, προκειμένου να μιλήσει για το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τα της εκπαίδευσης των αστυνομικών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε να διακόψει για λίγο την ομιλία του, προκειμένου να συνεχίσει λίγο αργότερα και αυτή την ώρα βρίσκεται στο ιατρείο της Βουλής, για προληπτικούς λόγους.

Στην αίθουσα της Ολομέλειας πάντως τα κόμματα ζήτησαν από τον προεδρεύοντα κ. Μπούρα να διακόψει για λίγο τη συνεδρίαση, κάτι που έγινε τελικώς αποδεκτό.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον

«Οι επιπτώσεις μιας ίωσης προκάλεσαν μια μικρή αδιαθεσία. Κι έτσι γνώρισα και το γιατρό της Βουλής. Όλα καλά! Ευχαριστώ από καρδιάς όλους για τις ευχές σας! Συνεχίζουμε με δύναμη»!

