Ο ΑΝΤ1 στην Σαουδική Αραβία – “Neom”: Το σχέδιο του Μοχάμεντ Μπίν Σαλμάν για την πόλη του μέλλοντος (βίντεο)

Η πρωτοποριακή πρόταση για την ανάπτυξη μια βιώσιμης πολιτείας. Ένας επίπεδος ουρανοξύστης μήκους 170 χλμ. ενεργειακά αυτόνομος, φιλικός προς το περιβάλλον που θα δημιουργηθεί από το μηδέν στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία, ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου, Μοχαμεντ Μπίν Σαλμάν, παρουσίασε το "The Line" . , ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου, Μοχαμεντ Μπίν Σαλμάν, παρουσίασε το

Πρόκειται για τον κεντρικό βιώσιμο οικισμό της πρωτοποριακής πόλης που χτίζει στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.



Αυτό είναι το μεγαλόπνοο σχέδιο του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλικού θρονου της Σαουδικής Αραβίας. Ο Μοχαμεντ Μπίν Σαλμάν παρουσίασε το "The Line" , την πρωτοποριακή πρόταση για την ανάπτυξη της βιώσιμης πολιτείας neom στην Σαουδική Αραβία. Έναν επίπεδο ουρανοξύστη μήκους 170 χλμ ενεργειακά αυτόνομο, φιλικό προς το περιβάλλο που θα δημιουργηθεί από το μηδέν στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.





Ο ηγέτης που έχει εκπλήξει την παγκόσμια κοινότητα με τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα, έχει θέσει ως κεντρικό στόχο για τη χώρα του, την αναμέτρηση με την κλιματική κρίση. Η πολη αναμένεται να ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 2024 και να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση το 2027.

Υπολογίζεται ότι έως το 2030 θα ζουν στην neon περίπου 1 εκατ. άνθρωποι ενώ στην ολοκλήρωση της θα ζουν πάνω από 9 εκατ, δηλαδή όσος ο πληθυσμός μιας χώρας σαν την Ελλάδα.

"The Line" , η γραμμή όπως την ονομάζουν, θα είναι μια πολυεπίπεδη πολη. Θα έχει γήπεδα ποδοσφαίρου, συνεδριακά κέντρα, ατελείωτα πάρκα. Δεν θα κυκλοφορούν αυτοκίνητα κι η μετακίνηση θα γίνεται μέσω τρένων. Υπολογίζεται ότι για να μεταβεί κάποιος από την μια άκρη στην άλλη σε χρόνο μηδέν, δηλαδή για απόσταση 170 χλμ θα χρειάζεται μόλις 20 λεπτά.

Το μότο του πρίγκιπα για την πολη ειναι «αφού το κάνουμε απο το μηδέν γιατί να αντιγράψουμε κατι που υπάρχει;» καθώς φιλοδοξεί με το σημαντικό αυτό έργο να βάλει τη σφραγίδα του στο νέο βιώσιμο τρόπο οικοδόμησης στον πλανήτη. Το αρχικό κόστος της επένδυσης θα ξεπεράσει το 1.2 Τρις και στην τελική της ανάπτυξη θα φτάσει τα 3 Τρις.

Για το χτίσιμο της "Νeom" υπολογίζεται ότι θα εργαστούν 500 με 600.000 άνθρωποι ενω θα εμπλακούν εταιρείες απο 50 χώρες απ’ ολο τον κόσμο.