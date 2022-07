Οικονομία

Λαθραία τσιγάρα: κύκλωμα διακίνησης με “χρυσό” τζίρο και 4 αποθήκες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραυματίστηκε αστυνομικός όταν μέλος του κυκλώματος έριξε το αυτοκίνητο του στο κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. που έκανε έφοδο στην "επιχείρηση".

Σε ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, για ακόμη ένα μεγάλο "χτύπημα" σε κυκλώματα διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων τις προηγούμενες ημέρες, αναφέρονται τα εξής:

"Από το Τμήμα Ασφάλειας Κιλκίς εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων στην ελληνική επικράτεια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 ημεδαποί άνδρες και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της βίας κατά υπαλλήλων, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας ημεδαπός άνδρας, που αναζητείται να συλληφθεί.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και συστηματική έρευνα των αστυνομικών, οι προαναφερόμενοι άνδρες είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022, με σκοπό τη συσκευασία, αποθήκευση και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων, αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος.

Για την επίτευξη του σκοπού τους χρησιμοποιούσαν αποθηκευτικούς χώρους σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, Αττικής, Βοιωτίας και Αιτωλοακαρνανίας. Η διακίνηση των λαθραίων καπνικών προϊόντων γινόταν κυρίως από περιοχές της Αττικής – Βοιωτίας – Αιτωλοακαρνανίας προς περιοχή της Θεσσαλονίκης με φορτηγά οχήματα, τα οποία έφεραν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας ή πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούσαν σε άλλα οχήματα.

Επίσης χρησιμοποιούσαν και οχήματα ως προπομπούς, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν αστυνομικούς ελέγχους, κατά την μεταφορά των λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, κατά την οποία εντοπίστηκαν τα 4 μέλη της οργάνωσης, σε αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιούσαν σε περιοχή της Βοιωτίας.

Μάλιστα ο ένας από τους παραπάνω που επέβαινε ως οδηγός σε όχημα εξωτερικά της αποθήκης, τη στιγμή που του γνωστοποίησαν την ιδιότητα τους οι αστυνομικοί, κινήθηκε με το όχημα προς το μέρος των αστυνομικών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, αποχώρησε.

Από τις έρευνες που έγιναν στους αποθηκευτικούς χώρους που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

15.537.560 λαθραία τεμάχια τσιγάρων (δηλαδή 776.878 λαθραία πακέτα τσιγάρων),

6 τόνοι και 946 κιλά λαθραίου επεξεργασμένου καπνού,

4.140 λίτρα έλαια νικοτίνης και

πλήθος πρώτων υλών για την παρασκευή λαθραίων τσιγάρων (κόλλες, φιλτράκια, φύλλα χαρτιού, χαρτί περιτυλίγματος, ζελατίνες συσκευασίας, ένσημες ταινίες).

Επίσης κατασχέθηκαν:

9 συρόμενα φορτηγά οχήματα,

5 ημιφορτηγά τύπου VAN,

2 Ι.Χ.Ε. οχήματα,

7 παλετοφόρα μηχανήματα,

1 κλάρκ και 2 καρότσες,

1 καταγραφικό μηχάνημα και

2 συσκευές εντοπισμού GPS.





Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.235 ευρώ.

Τα κατασχεμένα λαθραία καπνικά προϊόντα θα σταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών, που σύμφωνα με πρώτη εκτίμηση ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, ο οποίος τους παρέπεμψε στον Ανακριτή Θηβών".

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μεντβέντεφ δείχνει χάρτη με τα “νέα σύνορα” της Ουκρανίας (εικόνες)

Χειροπέδες σε αστυνομικό για ασέλγεια σε ανήλικη με… “άρωμα” πορνογραφίας

Μπέρμποκ - Τσαβούσογλου: καβγάς για την Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου