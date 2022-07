Κοινωνία

Λέσβος: Αναζωπύρωση στην Λαγκάδα - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Βρίσας (εικόνες)

Περιπολικά στους δρόμους της Βρίσας ειδοποιούν τους κατοίκους - Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα.

Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε πριν από λίγο (ώρα 2.00) στην δασική έκταση στην περιοχή “Λαγκάδα” που βρίσκεται πάνω από τη Βρίσα.

Το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται κοντά στο χωριό Βρίσα και για τον λόγο αυτόν οι αρχές διέταξαν την εκκένωσή του, στέλνοντας και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν εναέρια μέσα και συγκεκριμένα τα τρία air tractor, τα δυο πετζετέλ και το ελικόπτερο ενώ είναι πιθανό να ζητηθεί ενίσχυση των εναέριων μέσων.

Η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή, χαρακτηρίζεται πολύ δύσκολη και ανησυχεί ιδιαίτερα, πολύ περισσότερο όταν για αύριο Πέμπτη ο δείκτης επικινδυνότητας λόγω της ενίσχυσης των ανέμων είναι πολύ αυξημένος για τη Λέσβο.

Οι φωτογραφίες είναι από την ομάδα Πυρκαγιά Ενημέρωση στο Facebook.

