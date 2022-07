Κόσμος

Βουλγαρία: Γονική άδεια 2 μηνών στον πατέρα

Τι προβλέπεται στο νέο πλαίσιο για την άδεια που δικαιούται κάθε φυσικός και θετός πατέρας. Μέχρι ποια ηλικία του παιδιού και με ποιον τρόπο μπορεί να ληφθεί η άδεια.

Ο βιολογικός και ο θετός πατέρας θα δικαιούται δίμηνη άδεια για την ανατροφή του παιδιού του ηλικίας μικρότερης των 8 ετών, βάσει τροπολογιών του Εργατικού Κώδικα που εγκρίθηκαν οριστικά σήμερα.

Η γονική άδεια μπορεί να ληφθεί εφάπαξ ή τμηματικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο πατέρας δεν έχει χρησιμοποιήσει άδεια για την ανατροφή παιδιού ηλικίας μικρότερης των δύο ετών.

Η άδεια πατρότητας δεν μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο γονέα.

Η άδεια θα υπολογίζεται ως προς τη διάρκεια της ανταποδοτικής υπηρεσίας ενός ατόμου.

Ισχύει για άτομα που έχουν κοινωνική ασφάλιση και θα ορίζεται αποζημίωση κάθε χρόνο.

Οι τροπολογίες αφορούν επίσης τη μεταφορά δύο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.