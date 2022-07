Αθλητικά

Tae Kwon Do - Μάγδα Κλακάλα: Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (εικόνες)

Την δεύτερη θέση στην κατηγορία της κατέκτησε η νεαρή πρωταθλήτρια, η οποία έκανε εξαιρετική εμφάνιση στην διοργάνωση.

Το αγωνιστικό άστρο της Μαγδαληνής Κλακάλα έλαμψε στη Σόφια και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων, που φιλοξενείται στην βουλγαρική πρωτεύουσα.

Χωρίς να χάσει σετ έως και τα ημιτελικά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του Tae Kwon Do, κατάκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των -51 κιλών, το οποίο έχει και ιστορική σημασία, δεδομένου ότι είναι το πρώτο για τη χώρα μας στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, σε παγκόσμιο επίπεδο!

Η Κλακάλα έμοιαζε ασταμάτητη έως τα ημιτελικά. Με μηδέν παθητικό στα σετ νίκησε 2-0 την Χασάνοβα από το Αζερμπαϊτζάν, την Τσο από την Κορέα στα προημιτελικά και την Ταλιμπιάνοβα από το Ουζμπεκιστάν στα ημιτελικά. Στον τελικό και απέναντι στην Ιρανή Αλιπούρ κατέλαβε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσει να δώσει συνέχεια στο σερί, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ηττήθηκε 2-0 κατακτώντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο της κατηγορίας, το οποίο όπως φάνηκε και από τις αντιδράσεις της αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού, δεν την άφησε καθόλου ικανοποιημένη, αφού απέναντι σε παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος (Κορέα, Ιράν), διεκδίκησε τη νίκη στα ίσα.

Μια νίκη που ήρθε τελικά στους τρεις από τους τέσσερις συνολικά αγώνες, γεγονός που την έφερε στη δεύτερη θέση του κόσμου, σε μια κατηγορία όπου συμμετείχαν συνολικά 29 αθλήτριες.

Πηγή εικόνων: facebook / hellenictaekwondofederation