Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το τριήμερο

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Εντάσεις την Παρασκευή. Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο.



Η Παρασκευή θα μας έχει λίγο τσιτωμένους και τόσο η υπομονή όσο και η ψυχραιμία δε θα είναι στοιχεία που θα μας συνοδεύουν. Θα έχουμε άκρατο ενθουσιασμό, αλλά και τάση να τα κάνουμε όλα γρήγορα, να μην καθυστερήσουμε πουθενά, να τελειώσουμε τις δουλειές μας, να κλείσουμε εκκρεμότητες και μετά την πόρτα πίσω μας για να ευχαριστηθούμε ξένοιαστοι το σαββατοκύριακο. Ωστόσο, επειδή δε γίνονται όλα όπως και όποτε τα θέλουμε είναι πιθανό να εκνευριστούμε ή να λογοφέρουμε κιόλας με κάποια πρόσωπα, αν τα θεωρούμε υπεύθυνα. Ο έρωτας μας τροφοδοτεί με ενέργεια, μας ξεσηκώνει, αλλά αν υποψιαστούμε ίχνος περιορισμού ή ανειλικρίνειας, δε θα διστάσουμε να ξεκόψουμε κάθε επαφή. Επαγγελματικά, έχουμε καταιγισμό ιδεών και σχεδίων για το μέλλον, εξετάζουμε καινούργιες προοπτικές, συζητάμε προτάσεις, συναντάμε ανθρώπους και δε χαλαρώνουμε καθόλου. Από την άλλη, μπορεί να τσακωθούμε με έναν συνεργάτη ή τον άνθρωπό μας, αν νιώσουμε ότι δεν μας καταλαβαίνουν.

Το Σάββατο δεν θα είναι τόσο χαλαρό και ευχάριστο, αφού από νωρίς θα μας βγάλει μια σοβαρή, ίσως και βαριά διάθεση και γενικά δε θα έχουμε τα κέφια μας. Θα αισθανόμαστε περισσότερο σαν να έχουμε μπροστά μας έναν Γολγοθά ευθυνών που πρέπει να αντεπεξέλθουμε και προσπαθούμε να αντλήσουμε όλο το κουράγιο και τη δύναμή μας για να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Βέβαια, προσπαθούμε να είμαστε ρεαλιστές κι όχι αρνητικοί και να αποδεχτούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα χρειάζεται να γίνουν ακόμα κι αν δεν τα ευχαριστιόμαστε. Ερωτικά, αντιμετωπίζουμε τα πάντα ώριμα, υπεύθυνα και συγκρατημένα, φροντίζοντας να κρατάμε το συναίσθημα σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα και να ρίξουμε περισσότερο βάρος στη λογική μας. Ό,τι λέμε ή κάνουμε είναι μετρημένο για να μην δώσουμε λανθασμένη εντύπωση ή κατηγορηθούμε για ασυνέπεια. Σίγουρα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για όσους δουλεύουν κι όχι για όσους θέλουν να διασκεδάσουν.

Η Κυριακή σε τελείως διαφορετικό κλίμα από χθες, έρχεται να μας ξεσηκώσει, επιφυλάσσοντάς μας διάφορες εκπλήξεις και ανατροπές που μάλλον όμως θα είναι για καλό, αρκεί φυσικά να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να τις αποδεχτούμε, προκειμένου να βάλουμε σε μια διαφορετική ρότα τη ζωή μας και να μη νιώσουμε ότι μας ξεβολεύουν ή απειλούμαστε. Μας προτρέπει να σπάσουμε ταμπού και προκαταλήψεις, να αποβάλλουμε το συντηρητισμό μας, να δοκιμάσουμε καινούργιους, πρωτότυπους τρόπους κι όχι τους κλασικούς και συνηθισμένους για να βρούμε λύσεις στα θέματά μας. Κυρίως όμως να μη βλέπουμε το διαφορετικό ή το άγνωστο, ως απειλή αλλά ως πρόκληση και να απελευθερωθούμε από τα δεσμά μέσα μας, όπως φοβίες, ανασφάλειες και απωθημένα που μας εμποδίζουν να εξελιχθούμε ή να δράσουμε. Ερωτικά, τίποτα δεν πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο, καθώς είναι μια μέρα που όλα παίζονται και τα δεδομένα να αλλάξουν μέσα σε μια στιγμή. Ό,τι έχουμε απορρίψει, μπορεί τώρα να το αγκαλιάσουμε, ό,τι δεν περιμέναμε, ενδέχεται να συμβεί αλλά και ό,τι πιστεύαμε ότι το έχουμε, να μας το σκάσει.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

ΚΡΙΟΣ: Την Παρασκευή θα είστε στο τρέξιμο και μπορεί να κουραστείτε, αλλά θα καταφέρετε να κάνετε όλα όσα είχατε προγραμματίσει και μάλιστα σε λιγότερο χρόνο. Κάποιοι εκνευρισμοί πάντως δε θα λείψουν, ίσως με πρόσωπα του συγγενικού σας περιβάλλοντος, κανείς όμως δε θα το κρατήσει μανιάτικο. Το Σάββατο θα ασχοληθείτε περισσότερο με κάποιες επαγγελματικές σας υποχρεώσεις ή συγκεκριμένες δουλειές που θα προκύψουν και δε μπορείτε να αναβάλλετε, οπότε η διάθεσή σας δε θα είναι η καλύτερη. Αντίθετα, την Κυριακή όλα αλλάζουν. Μπορεί να λάβετε μια είδηση ή ένα μήνυμα που θα σας εκπλήξει ευχάριστα ή να εμφανιστεί απρόσμενα στον δρόμο σας ένα πρόσωπο που θα είναι έρωτας με την πρώτη ματιά.

ΤΑΥΡΟΣ: Την Παρασκευή θα νιώσετε μια εσωτερική ανησυχία που δεν αποκλείεται να προέλθει από κάποια έκτακτα έξοδα ή επειδή θα παρασυρθείτε και θα ξοδέψετε αρκετά χρήματα για είδη που δεν είναι πρώτης ανάγκης. Ερωτικά, ωστόσο, μπορεί να έχετε διάθεση για περιπέτειες που δε θα κρατήσει για πολύ, αλλά αν αφεθείτε, θα βιώσετε μια έντονη εμπειρία. Εννοείται ότι εσείς που είστε σε σχέση, θα περάσετε καλύτερα όλων. Το Σάββατο θα σας πιάσει μια… αντικοινωνικότητα και δε θα θέλετε να έρθετε σε επαφή παρά με λίγα και πολύ δικά σας άτομα. Η Κυριακή μπορεί να σας αποζημιώσει, καθώς είναι πιθανό ένα πρόσωπο που δεν περιμένατε να σας εξομολογηθεί τον έρωτά του.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Μια προστριβή με τον άνθρωπό σας ή έναν συνεργάτη ή συνέταιρό σας θα σας χαλάσει προς στιγμή τη διάθεση, αλλά αν κρατήσετε την ψυχραιμία σας και δε δώσετε μεγαλύτερες διαστάσεις. Ωστόσο, κάποια πράγματα που θα ειπωθούν λάβετέ τα σοβαρά υπόψη σας. Το Σάββατο θα έχετε ένα συναισθηματικό βάρος και ενδεχομένως να κάνετε έναν απολογισμό των πεπραγμένων σας τόσο στα οικονομικά και τα επαγγελματικά σας όσο και τα ερωτικά σας και το αποτέλεσμα δε θα σας ευχαριστήσει. Την Κυριακή, αν είστε σε σχέση μπορεί να ξεσπάσει ένας καβγάς από το πουθενά, ενώ αν είστε μόνοι να κάνετε μια απρόσμενη γνωριμία με ένα πρόσωπο αρκετά εκκεντρικό ή ασυνήθιστο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Την Παρασκευή θα καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια να αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας που μπορεί να είναι και πολλές, είτε γιατί θα προκύψουν κάποια ζητήματα ή εντάσεις με συναδέλφους σας που θα σας αποσυντονίσουν είτε γιατί θα σας πιάσει μια αδιαθεσία και θα αισθάνεστε καταβεβλημένοι. Το Σάββατο είναι πιθανό ο άνθρωπός σας να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα και να χρειαστεί να παραμερίσετε το συναίσθημά σας για να τον στηρίξετε ή να αισθανθείτε ότι σας κρατάει σε απόσταση. Την Κυριακή δεν αποκλείεται να προκύψει μια ζημιά στο σπίτι ή ένα επαγγελματικό θέμα που θα σας αναστατώσει, αλλά αν αντιδράσετε άμεσα και διαφορετικά απ’ ό,τι συνήθως θα το αντιμετωπίσετε.

ΛΕΩΝ: Την Παρασκευή είναι πολύ πιθανό να υπάρξει ένας τσακωμός με ένα φιλικό ή άλλο αγαπημένο σας πρόσωπο, που μπορεί να προκαλέσετε εσείς γιατί θα θεωρήσετε άδικη ή κακή τη συμπεριφορά του. Γενικά θα είστε στην πρίζα και μπορεί να σας βγει και στα ερωτικά και το φλερτ ίσως αποτελέσει τρόπο εκτόνωσης. Το Σάββατο δεν θα είστε στα καλύτερά σας, ενδεχομένως εξ αιτίας μιας αδιαθεσίας σας που θα σας κρατήσει μακριά από κάθε δραστηριότητα. Επίσης, θα σκεφτείτε να ξεκινήσετε μια δίαιτα ή να κόψετε μια βλαβερή σας συνήθεια. Την Κυριακή κάτι που θα μάθετε θα σας αφήσει άναυδους ή να κάνετε μια απρόσμενη γνωριμία που θα σας συναρπάσει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα υπάρξει μια ένταση με την οικογένειά σας και ενδεχομένως να συνοδευτεί από ένα ξέσπασμά σας, όπου θα βγάλετε όλα όσα κρατούσατε μέσα σας καιρό. Μπορεί να προκληθεί αναστάτωση, ωστόσο, θα σας κάνει καλό, οπότε σύντομα θα ξαναβρείτε την ψυχραιμία σας. Το Σάββατο είναι πιθανό να ακυρώσετε μια έξοδό σας, λόγω ανωτέρας βίας ή προβλήματος που θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόσωπο από την παρέα σας και λογικό είναι να χαλάσει τελείως η διάθεσή σας. Την Κυριακή μια ζημιά στο σπίτι ίσως σας φέρει στα πρόθυρα νευρικής κρίσης καθώς δεν είναι μόνο η φασαρία που θα δημιουργηθεί αλλά και το κόστος της επιδιόρθωσής της.

ΖΥΓΟΣ: Την Παρασκευή ενδεχομένως και να λογοφέρετε με ένα πρόσωπο του συγγενικούς σας κύκλου, πιθανόν γιατί θα θεωρήσετε ότι σας κάνει υποδείξεις ή παρεμβαίνει στην προσωπική σας ζωή. Καλό θα ήταν όμως να πείτε αυτά που θέλετε αλλά να μην το τραβήξετε στα άκρα. Το Σάββατο το ενδιαφέρον σας θα επικεντρωθεί σε θέματα σπιτιού και οικογενειακά που θα σας υπενθυμίσουν ότι μόνο λίγο καιρό ανασαίνετε ελεύθερα και μετά επιστρέφετε με σκυμμένο το κεφάλι στις υποχρεώσεις σας. Την Κυριακή η ατμόσφαιρα θα είναι ηλεκτρισμένη, οπότε μια απλή κουβέντα ίσως προκαλέσει το απρόσμενο ξέσπασμα του συντρόφου σας. Επίσης, να πάψει να σας ενδιαφέρει ένα άτομο που μέχρι πρότινος καιγόσασταν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Την Παρασκευή θα κάνετε κάποιες αψυχολόγητες κινήσεις, που θα αφορούν στα επαγγελματικά ή οικονομικά σας, οι οποίες όμως δε θα έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Στα ερωτικά σας, μπορεί να νιώσετε ότι φλέγεστε από επιθυμίες και η συναισθηματική σας αναστάτωση θα σας οδηγήσει στο να κυνηγήσετε περισσότερο την πραγματοποίησή τους. Το Σάββατο θα είστε πολύ εσωστρεφείς και ίσως προτιμήσετε να κρατήσετε αποστάσεις από ένα θέμα που πιθανόν να προκύψει με κάποια πρόσωπα του στενού σας περιβάλλοντος. Την Κυριακή δεν αποκλείεται να αποκαλυφθεί η μυστική ερωτική δράση σας ή τα αισθήματά σας, όμως θα νιώσετε κι ένα είδος απελευθέρωσης, οπότε θα το ξεπεράσετε γρήγορα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Την Παρασκευή θα έχετε πολύ φούρια και ησυχία δε θα βρίσκετε, αφού πολλά θα θέλετε να κάνετε και μάλιστα σε σύντομο χρόνο. Κάποια θα τα καταφέρετε, κάποια όχι, αλλά ενώ θα εκνευριστείτε προς στιγμήν, μετά θα σας περάσει και θα κοιτάξετε να χαρείτε το βράδυ σας. Το Σάββατο το ενδιαφέρον σας θα στραφεί στις υποχρεώσεις σας. Θα νιώσετε ότι είναι πολλές και δυσβάσταχτες και γι’ αυτό ίσως πρέπει να εφαρμόσετε μια άλλη, πιο σφιχτή διαχείριση. Η Κυριακή θα φέρει εκπλήξεις και ανατροπές στην προσωπική σας ζωή, με ένα νέο έρωτα, μπορεί κεραυνοβόλο, να σας χτυπά κατακούτελα ή την «απελευθέρωσή» σας από μια σχέση ή συνεργασία που δεν έχει τίποτα να σας προσφέρει πλέον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Την Παρασκευή θα εκνευριστείτε με κάποιους συναδέλφους σας, ενδεχομένως και να τσακωθείτε με έναν, αν σας πει κάτι που θα θεωρήσετε άδικο ή να υποπέσουν στην αντίληψή σας κινήσεις του που έχουν σκοπό να σας βλάψουν και δε θα μπορείτε πια να κάνετε τα στραβά μάτια. Το Σάββατο για μια ακόμα φορά θα κληθείτε να αναλάβετε ευθύνες, γι’ αυτό και δε θα σας ξενίσει. Ενδεχομένως όμως αυτός να είναι κι ο λόγος που θα γίνετε αυστηροί έως και αυταρχικοί με άλλους που τις αποφεύγουν επιμελώς. Την Κυριακή, εντελώς τυχαία, θα μάθετε κάποια πράγματα που θα σας συγχύσουν, ενώ δεν αποκλείεται να αφορούν και σε ένα μέλος της οικογένειάς σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Την Παρασκευή θα είστε μέσα στην κίνηση και θα κάνετε αρκετές επαφές με διάφορα πρόσωπα, κυρίως για δουλειές, αλλά το βράδυ, καθώς θα είστε σε εγρήγορση, θα κανονίσετε μια βραδινή έξοδο με την παρέα σας και είναι πολύ πιθανό να το ξενυχτήσετε. Μια ένταση με ένα φίλο ή μια φίλη σας επίσης δεν αποκλείεται. Το Σάββατο δε θα έχετε τα κέφια σας και θα προτιμήσετε να κάτσετε στο σπίτι σας, να ασχοληθείτε με διάφορες δουλειές νοικοκυριού ή άλλες που είναι απαραίτητες. Την Κυριακή μπορεί να μάθετε πράγματα, που θα σας λύσουν αυτόματα κάποια προβλήματα. Αν είστε μόνοι, μια καινούργια και ενδιαφέρουσα γνωριμία θα προκύψει εντελώς τυχαία.

ΙΧΘΥΣ: Την Παρασκευή στη δουλειά σας θα φτάσετε στα όριά σας και όσο κι αν προσπαθήσετε να κρατήσετε το στόμα σας κλειστό και να αδιαφορήσετε, δε θα τα καταφέρετε, αφού θα νιώσετε ότι προκαλείστε συνεχώς, οπότε είναι πιθανό να βγάλετε τον «κακό» εαυτό σας. Το Σάββατο οι επαφές σας θα είναι για επαγγελματικά θέματα ή λόγω υποχρέωσης και δε θα έχουν τίποτα το διασκεδαστικό, μάλιστα ίσως φάτε κι αρκετό χρόνο. Η Κυριακή σας πάντως δε θα είναι κι η πιο ήρεμη γιατί θα προκύψουν διάφορα που θα σας βγάλουν από το πρόγραμμά σας. Ερωτικά, δε, μπορεί να κάνετε μια αψυχολόγητη κίνηση που όμως οι αντιδράσεις της άλλης πλευράς δε θα σας ικανοποιήσουν.

Πηγή: glance.gr