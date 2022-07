Κοινωνία

Λαχαναγορά Ρέντη: Νεκρός άνδρας μέσα σε φορτηγό

Στο σημείο έχουν σπεύσει ιατροδικαστής και αστυνομία.



Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί ένας άντρας μέσα σε φορτηγό στην Λαχαναγορά του Ρέντη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πτώμα ήταν δεμένο με tie wrap (δεματικό καλωδίων) στο λαιμό.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι Ελληνας, 47 ετών και φέρεται να έχει επαγγελματική σχέση με την αγορά.

Το φορτηγό μέσα στο οποίο βρέθηκε νεκρός ο άνδρας ήταν σταθμευμένο σε πάρκινγκ στην οδό Κένεντυ στη Λαχαναγορά.

Στη Λαγαχαναγορά του Ρέντη έσπευσαν άνδρες της Αστυνομίας που διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό, ενώ αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως αυτό της εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

