Ασπρόπυργος: Φωτιά στα Νεόκτιστα (εικόνες)

Ισχυρή δύναμη απο ξηράς και αέρος, ρίχτηκε απο την πρώτη στιγμή στην μάχη της κατάσβεσης.

(πηγή εικόνας: Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, σε δασική έκταση, στον Περιφερειακό του Αιγάλεω, στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Οι πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 οχήματα.

Ρίψεις νερού από αέρος επιχειρούν 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα, ενώ στην επιχείριση συμμετέχει και 1 ελικόπτερο.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην #πυρκαγιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, επιχειρούν 80 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2022

Με την άμεση επέμβαση των επίγειων και των εναεριων δυνάμεων η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε σύντομο χρόνο.

Νωρίτερα, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή προχώρησε η Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς, στους εξής δρόμους:

Στην περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος των Νεόκτιστων, στο ρεύμα προς Αττική Οδό

Στη λεωφόρο ΝΑΤΟ από το ύψος της περιφερειακής Αιγάλεω

Στην Αττική Οδό στην έξοδο προς περιφερειακής Αιγάλεω

Σε εξέλιξη ειναι μέτωπα πυρκαγιάς και σε άλλες περιοχές της χώρας, με βασικότερη εκείνη στην Βοιωτία, στην περιοχή της Ακτίκυρας και των Άσπρων Σπιτιών.

Πυρκαγιές επίσης ξέσπασαν σήμερα στο Λουκέτο Αργολίδας, στους Σοφάδες Θεσσαλίας και στον ΧΥΤΑ Μύρου Ηλείας, όπου και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις.

Λόγω του βαθμού επικινδυνότητας για πυρκαγιά στο 4 και σήμερα είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα επίγειες και εναέριες περιπολίες.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Για τις παραπάνω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

