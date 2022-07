Οικονομία

Καύσιμα: “Καμπάνα” σε πρατήριο για αθέμιτη κερδοφορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το πρόστιμο που επιβλήθηκε με απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Σκύρο, καθώς σε έλεγχο της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021).

Ταυτόχρονα, απευθύνονται συστάσεις σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Σέριφο και εταιρεία εμπορίας αγροτικών προϊόντων στην Αθήνα, ώστε να παύσουν την παράνομη πρακτική αποκόμισης οφέλους υπέρ του κανονικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαχαναγορά Ρέντη: Νεκρός άνδρας μέσα σε φορτηγό

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά

Θάνατος φοιτητή στην Σίφνο - Λέων: Όλα πιθανά για την αιτία θανάτου