Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Βέρμπιτς έφτασε Αθήνα και υπογράφει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διεθνής Σλοβένος επιθετικός ήταν λακωνικός στο αεροδρόμιο και παρέπεμψε σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Μετά τον Άντραζ Σπόραρ, στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Σλοβένος διεθνής εξτρέμ «προσγειώθηκε» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 15:45, με πτήση από Βελιγράδι και καθυστέρηση μιας ώρας. Ο 28χρονος άσος θα μεταβεί στα γραφεία της «πράσινης» ΠΑΕ για τις τελικές διαπραγματεύσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 850.000 ευρώ.

Κατά την άφιξή του ο Βέρμπιτς ήταν... λακωνικός, καθώς αρκέστηκε μόνο να δηλώσει: «Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, αλλά θα ήθελα να πω περισσότερα, όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις μας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες βράδυ η πλευρά του ποδοσφαιριστή άσκησε το δικαίωμα που είχε και ενεργοποίησε τη διάταξη της FIFA που δίνει το δικαίωμα σε ξένους παίκτες ρωσικών και ουκρανικών ομάδων να αναστείλουν τα συμβόλαιά τους και ουσιαστικά «κλείνει» ως ελεύθερος στον Παναθηναϊκό.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαχαναγορά Ρέντη: Νεκρός άνδρας μέσα σε φορτηγό

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά

Θάνατος φοιτητή στην Σίφνο - Λέων: Όλα πιθανά για την αιτία θανάτου