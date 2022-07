Κόσμος

Λας Βέγκας: Σφοδρές πλημμύρες ― Καταστροφές σε καζίνο, πάρκινγκ, αεροδρόμια (βίντεο)

Ti ανέφεραν από την πυροσβεστική υπηρεσία της Πολιτείας για τις ζημιές από τις σφοδρές πλημμύρες.

Μια σφοδρή, σπάνια καταιγίδα με κεραυνούς οδήγησε σε μεγάλες πλημμύρες στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ.

Μάλιστα, μεταξύ πολλών εγκαταστάσεων, μερικά από τα διασημότερα καζίνο του κόσμου πλημμύρισαν, εκτός από πάρκινγκ και αεροδρόμια. Δρόμοι στο κέντρο του Λας Βέγκας μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Σε πρώτη φάση δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, όπως ανέφεραν από την πυροσβεστική υπηρεσία της Πολιτείας.

«Μολονότι δεν είναι συχνές οι ξαφνικές πλημμύρες στη Νεβάδα, από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο οι κάτοικοι της Πολιτείας περιμένουν την εποχή των μουσώνων» ανέφερε στην αμερικανική εφημερίδα New York Post, ο Σάιμον Τζόβιτ, γεωλόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λας Βέγκας.

Ακόμη, από τις πλημμύρες επηρεάστηκαν και τοπικά αεροδρόμια, στα οποία αναβλήθηκαν πολλές πτήσεις.

