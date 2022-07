Κόσμος

ΗΠΑ: Φονικές πλημμύρες στο Κεντάκι (εικόνες)

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των νεκρών. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοούμενων.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν τεράστιες πλημμύρες χθες Πέμπτη στο ανατολικό τμήμα της αμερικανικής πολιτείας Κεντάκι, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της, που εξέφρασε την ανησυχία ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ πιο βαρύς.





Πρόκειται για «τις χειρότερες πλημμύρες της πρόσφατης ιστορίας, καταστροφικές και φονικές», τόνισε ο Άντι Μπεσίαρ, καθώς ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει ακόμη άγνωστος και οι σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή.





«Μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι μπορώ να επιβεβαιώσω τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, όμως ο αριθμός αυτός μοιάζει να αυξάνεται από ώρα σε ώρα» , τόνισε. Ο κυβερνήτης συμπλήρωσε πως αναμένει ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι«διψήφιος».





Στην περιφέρεια του Τζάκσον, ορισμένοι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με οχήματα παρατημένα στην τύχη. Σε μικρές κοιλάδες πλαισιωμένες από δάση, καστανόχρωμα νερά είχαν πλημμυρίσει τα πάντα και δεν διακρίνονταν παρά μόνο μερικές οροφές κτιρίων και κορυφές δέντρων.





Σε αυτές τις συνθήκες, αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις οροφές των σπιτιών τους, αναμένοντας να τους διασώσουν. «Από 20 ως 30 άνθρωποι» διασώθηκαν από αέρος, διευκρίνισε ο κ. Μπεσίαρ χθες βράδυ σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.





Λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη που οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, η ατμόσφαιρα περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες εξατμισμένου νερού, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολύ ισχυρών βροχών, σύμφωνα με επιστήμονες. Οι βροχές αυτές, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η χωροταξία, ευνοούν τις πλημμύρες.





Σε ορισμένους τομείς του Κεντάκι οι κατακρημνίσεις έφθασαν τα 20 εκατοστά σε 24 ώρες και αναμένονται νέες ισχυρές βροχοπτώσεις ως και απόψε. Ο συναγερμός για τον κίνδυνο πλημμυρών που κήρυξαν οι αρχές παραμένει σε ισχύ.





Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι πολιτείες και τέσσερα ελικόπτερα της Εθνοφρουράς, καθώς και πλεούμενα, αναπτύχθηκαν στις πλημμυροπαθείς περιοχές για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.





Η αποκατάσταση των ζημιών ίσως χρειαστεί χρόνια, προειδοποίησε ο κ. Μπεσίαρ.





Εκκένωση με βάρκα

Κοντά στη Τζάκσον, σωστικά συνεργεία με τη βοήθεια μικρής βάρκας απομάκρυναν κατοίκους εκτός της περιοχής όπου ο ποταμός Κεντάκι υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας πολλά σπίτια.





Όχι μακριά, ένα ζευγάρι προσπαθούσε να σώσει ό,τι μπορούσε από το πλημμυρισμένο σπίτι του, φορτώνοντας έπιπλα σε ένα ανοικτό ημιφορτηγό.





Ο αριθμός των αγνοουμένων δεν είναι ακόμη γνωστός καθώς «δεν έχουμε ακόμη μπορέσει να φθάσουμε σε κάποιες τοποθεσίες» λόγω της κατάστασης, είπε ο κυβερνήτης νωρίτερα. «Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βοηθήσουμε κάθε κάτοικο», διαβεβαίωσε, αλλά «η κατάσταση είναι δύσκολη».





«Εκατοντάδες άνθρωποι θα χάσουν τα σπίτια τους και (...) θα χρειαστούν όχι μήνες, αλλά πιθανόν χρόνια για να τα ανοικοδομήσουν και να μπορέσουν να ζήσουν ξανά σε αυτά».





Κάπου 25.000 άνθρωποι είχαν μείνει χθες χωρίς ηλεκτροδότηση και ορισμένοι χωρίς ύδρευση στην πολιτεία, ενημέρωσε.





Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώνεται για την κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπός του Καρίν Ζαν-Πιερ. Η επικεφαλής της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (FEMA), η Ντιάν Κρίσγουελ, θα μεταβεί στο Κεντάκι σήμερα.?