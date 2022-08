Τεχνολογία - Επιστήμη

Λουκίδης: Οι νοσηλείες είναι με κορονοϊό, όχι από κορονοϊό

Ο καθηγητής πνευμονολογίας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για τον κορονοϊό και την αύξηση των κρουσμάτων.

Για την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού μίλησε ο καθηγητής Στέλιος Λουκίδης στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», όπου και εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έκανε λόγο για «εποχή με αυξημένη δραστηριότητα», υπογραμμίζοντας ότι, «η διασπορά δε μεταφράζεται σε ανάλογο αριθμό νοσηλειών και θανάτων».

Σχετικά με τον αυξημένο αριθμό των επαναμολύνσεων, επεσήμανε ότι, «πολλές από τις επανομολύνσεις δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με την πρώτη».

«Οι νοσηλείες αφορούν μεγάλα σε ηλικία άτομα, που εισέρχονται στο νοσοκομείο και με κορονοϊό κι όχι από κορονοϊό», τόνισε εξηγώντας ότι, οι πνευμονίες έχουν μειωθεί στο ελάχιστο.

