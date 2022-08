Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Οικογενειακή τραγωδία στη ΛΕΑ (εικόνες)

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια στάθμευσε στη ΛΕΑ και διερχόμενο αυτοκίνητο έπεσε πάνω του με τραγικό απολογισμό.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στα διόδια της Ιονίας Οδού στο ύψος του Τερόβου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε αντρόγυνο με τα 2 παιδιά τους, στάθμευσε στη ΛΕΑ, δυστυχώς όμως διερχόμενο όχημα έπεσε πάνω τους.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριαία ο σύζυγος, ενώ η σύζυγος απεγκλωβίστηκε με βαρύτατα τραύματα και στη διαδρομή για το νοσοκομείο άφησε την τελευταία της πνοή.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ηοικογένεια ξεκίνησε από την Ανάβυσσο Αττικής, όπου και διέμενε, προς την

Αλβανία, για να δει συγγενείς και φίλους.

Λίγο πριν τις 07.00 το πρωί, ο 58χρονος οδηγός είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στη ΛΕΑ, μετά από μηχανική βλάβη.

Μαζί με την 50χρονη σύζυγό του είχαν κατέβει, προκειμένου να δουν τι συμβαίνει, αφήνοντας ανοιχτές τις αριστερές πόρτες του αυτοκινήτου!

Διερχόμενο όχημα έπεσε πάνω στις ανοιχτές πόρτες και στη συνέχεια παρέσυρε το ζευγάρι.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί και πυροσβέστες, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, που με ασθενοφόρα μετέφεραν άμεσα το ζευγάρι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όμως εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι δύο κόρες της οικογένειας, 26 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς δεν τραυματίστηκαν.

Πηγή εικόνων: epiruspost.gr

