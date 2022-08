Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Κάρλος Αλκαράθ, το νέο παιδί – θαύμα του τένις προσπέρασε τον Έλληνα πρωταθλητή στην παγκόσμια κατάταξη τένις.

Παρά την ήττα του από τον Γιανίκ Σίνερ στον τελικό του τουρνουά, που έγινε στην πόλη Ούμαγκ της Κροατίας, ο Κάρλος Αλκαράθ, αναρριχήθηκε στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης που διατηρεί η ATP, «ρίχνοντας» τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Νο 5 του κόσμου.

Στην κορυφή, παραμένει ο Ρώσος, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ακολουθούμενος από τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Ισπανό, Ράφα Ναδάλ, ενώ η πρώτη δεκάδα της ATP, έχει ως εξής:

1. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7625 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 6850

3. Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 6165

4. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 5035

5. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 5000

6. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4770

7. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4685

8. Αντρέϊ Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3575

9. Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ (Καναδάς) 3445

10. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) (Ιταλία) 3395

