Η Σάκκαρη σταθερή στην κορυφαία τριάδα της παγκόσμιας κατάταξης

Σε ποια θέση βρίσκονται η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου.

Η Μαρία Σάκκαρη παρέμεινε στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης με 4.190 βαθμούς, στον σχετικό πίνακα που διατηρεί η WTA. Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, έχασε έξι θέσεις (186η με 346 βαθμούς), ενώ πτώση 47 θέσεων, σημείωσε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (235η με 284 βαθμούς).

Στην κορυφή είναι πάντα, η Πολωνή, Ιγκα Σβιάτεκ παραμένει πρώτη με 8.336 βαθμούς, ενώ η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.396 βαθμοί

2. Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 4.476

3. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 4.190

4. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 4.030

5. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.010

6. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 3.267

7. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 3.087

8. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 2.886

9. Ντανιέλε Κόλινς (ΗΠΑ) 2.743

10. Εμμα Ραντουκάνου (Βρετανία) 2.717

