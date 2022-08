Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Τι προβλέπουν για σήμερα στα ζώδια. Αναλυτικά τα άστρα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός: Η εβδομάδα ξεκινά καταπιεστικά για σας, που θα σας πιάσει το σύνδρομο της Τσαγκαροδευτέρας, αλλά δε θα έχετε περιθώρια να τεμπελιάσετε. Κι όχι τίποτα, αλλά μπορεί να υπάρξει ένταση με έναν ανώτερό σας στην ιεραρχία, εξ αιτίας των απαιτήσεών του που σε σας θα φανούν παράλογες και σε εκείνον απόλυτα δικαιολογημένες. Όσο όμως κι αν αντιδράσετε, στο τέλος θα υποχωρήσετε. Ερωτικά, ο στόχος που έχετε βάλει μάλλον είναι δύσκολος και χρειάζεται χρόνος για να τον καταφέρετε. Όμως μπορεί τελικά να παραιτηθείτε από τις προσπάθειές σας.

Ταύρος: Πρακτικά και γραφειοκρατικά θέματα επανέρχονται στο προσκήνιο και θα σας κρατήσουν απασχολημένους το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας, αν όμως βλέπετε ότι δε τα καταφέρνετε μόνοι σας μη διστάσετε να απευθυνθείτε στα κατάλληλα πρόσωπα και να ζητήσετε βοήθεια. Από την άλλη, ίσως τεθεί η ανάγκη να ταξιδέψετε ή να κάνετε μια συνάντηση για επαγγελματικούς λόγους. Ερωτικά, αργά βαδίζετε, έδαφος κερδίζετε. Όσο δε βιάζεστε να προχωρήσουν τα πράγματα με ένα πρόσωπο, τόσο εξαλείφονται οι πιθανότητες να πάρετε λάθος αποφάσεις.

Δίδυμοι: Συχνά-πυκνά η προσοχή σας αποσπάται με ζητήματα των άλλων, με αποτέλεσμα κάποια δικά σας, πιο σημαντικά να τα αφήνετε στην άκρη. Δεδομένου όμως ότι τα περιθώρια δεν είναι μεγάλα, θα αναγκαστείτε τώρα να τα τρέξετε. Μια συμφωνία ή επικείμενη συνεργασία σας χρειάζεται προσοχή, γι’ αυτό ζητήστε χρόνο και ερευνήστε κάθε όρο και προϋπόθεση. Ερωτικά, ελκύετε αρκετά, όμως δύσκολα θα υπάρξει σταθερότητα, αν αυτό επιδιώκετε κι αν γίνει, θα σας βγάλει στην πορεία αρκετά προβλήματα, γι’ αυτό πάρτε ό,τι σας προσφέρεται και μην επιμείνετε σε κάτι περισσότερο.

Καρκίνος: Κάποιες καταστάσεις που θα προκύψουν και θα αφορούν στη σχέση σας ή σε μια συνεργασία σας απαιτούν ψυχραιμία και καλά θα κάνετε να την βρείτε όσο το δυνατό πιο σύντομα γιατί αν σας πιάσει συναισθηματική φόρτιση, τότε μάλλον θα κάνετε χειρότερα τα πράγματα. Πιθανό επίσης είναι ο άνθρωπός σας να χρειαστεί την έμπρακτη στήριξή σας και πώς θα του τη δώσετε, αν εσείς ανησυχείτε περισσότερο από αυτόν; Αν είστε ελεύθεροι, είναι στο χέρι σας να οδηγήσετε τις εξελίξεις, με συγκεκριμένες ενέργειες, αν βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά.

Λέων: Οι ευθύνες στη δουλειά σας είναι αυξανόμενες, αλλά η κατάσταση είναι τέτοια που ούτε να τις αρνηθείτε μπορείτε, ούτε και να αντιδράσετε. Ίσως είναι όμως και μια καλή ευκαιρία να αποδείξετε στην πράξη τις ικανότητές σας, ώστε να μην υπάρχει καμία πλέον αμφισβήτηση προς το πρόσωπό σας. Ακόμα, δεν αποκλείεται να ενταχτείτε σε ένα διατροφικό πρόγραμμα για καλύτερη φυσική κατάσταση. Ερωτικά, με το τίποτα μπορεί να αρχίσετε να τρέφετε προσδοκίες, όμως κρατήστε το μυαλό σας ότι άλλο η σεξουαλική επιθυμία και άλλο η σχέση.

Παρθένος: Συντηρείτε ένα καλό κοινωνικό και επαγγελματικό προφίλ, με τη συνέπεια και τη σταθερότητά σας, που είναι ένα καλό ατού, ώστε να σας εμπιστευτούν ή να προσεγγίσετε πρόσωπα που μπορούν να στηρίξουν σχέδιά σας ή συγκεκριμένες επιδιώξεις σας. Όμως χρειάζεται λίγο περισσότερο κυνήγι από την πλευρά σας. Μην περιμένετε να σας αναζητήσουν, εσείς πρέπει να εκμεταλλευτείτε τις καταστάσεις. Ερωτικά, στοχεύετε ψηλά, κάνετε σχέδια και όνειρα για το μέλλον, φροντίστε όμως να μην λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο. Υπάρχει περίπτωση να πέφτετε τελείως έξω στις εκτιμήσεις σας.

Ζυγός: Νιώθετε ότι έχετε επιβαρυνθεί με οικογενειακές υποχρεώσεις και καθήκοντα που δε σας αναλογούν, όμως δεν κάνετε και καμία κίνηση για τα απελευθερωθείτε, παρά υπομένετε την όλη κατάσταση για να μην υπάρξουν εντάσεις. Ίσως όμως έχει έρθει η στιγμή να φέρετε και τους άλλους προ των ευθυνών τους και να μη σηκώνετε το βάρος μόνο εσείς. Ερωτικά έχετε περάσει σε μια φάση όπου όλα αισθάνεστε ότι έχουν μπει σε αναμονή, όμως δεν είναι έτσι. Ίσα-ίσα που μιας και οι εξελίξεις δε σας πιέζουν, έχετε το χρόνο να βάλετε το νερό στο αυλάκι και μάλιστα χωρίς κόπο.

Σκορπιός: Δε σας αρέσει να εκθέτετε τις απόψεις σας ανοιχτά, αν δεν είστε απόλυτα σίγουροι και αυτό θα κάνετε ακόμα κι αν πιεστείτε να πάρετε θέση σε ένα επαγγελματικό ζήτημα. Από την άλλη καλό είναι να ασχοληθείτε περισσότερο με κάποια θέματα της καθημερινότητάς σας γιατί όσο τα αφήνετε, τόσο περισσότερο θα σας αποδιοργανώνουν. Ερωτικά, ο δρόμος που βαδίζετε οδηγεί σε ξέφωτο, όμως κάποια ερωτηματικά υπάρχουν από την πλευρά σας. Προσπαθήστε να τα ξεκαθαρίσετε για να μπορέσετε να προχωρήσετε ελεύθεροι, χωρίς να αναρωτιέστε, αν έχετε επιλέξει σωστά.

Τοξότης:Από το κέφι και την αισιοδοξία των προηγούμενων ημερών θα περάσετε στην συγκράτηση και την ανασυγκρότηση, αφού αρκετά θα είναι τα θέματα που πρέπει να επιδείξετε προσοχή. Αν μάλιστα αφορούν σε επαγγελματικά ή οικονομικά θα αντιληφθείτε σύντομα ότι ισχύει το «μετά την απομάκρυνση του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζετε» και κάθε επιπολαιότητα ή βιασύνη θα σας κοστίσει. Ερωτικά όμως, κάθε άλλο, παρά συγκρατημένοι είστε. Οι ανάγκες σας είναι τέτοιες που δε σας αφήνουν περιθώριο να σκεφτείτε και εκεί είναι που κινδυνεύετε να κάνετε τις πλέον ακατάλληλες επιλογές.

Αιγόκερως: Έχετε τις ικανότητες και τη διάθεση να το παλέψετε στα επαγγελματικά σας γιατί ξέρετε τι αξίζετε και τι μπορείτε να καταφέρετε, στα ερωτικά σας όμως νιώθετε χαμένοι. Παρά τις κατακτήσεις που έχετε, σας είναι δύσκολο να καταλήξετε, αν στην παρούσα φάση μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις μιας σχέσης ή θα έπρεπε να έχετε στη ζωή σας κάτι πιο ανάλαφρο, ώστε να μπορείτε να κυνηγάτε τα της δουλειάς σας. Επειδή όμως έχετε ξαναπεράσει από αυτό το μονοπάτι, θυμηθείτε ότι η ύπαρξη του ενός δεν αναιρεί το άλλο. Μην ξαναγυρίσετε σε περιόδους μοναξιάς.

Υδροχόος: Προσπαθείτε να ξαναμπείτε σε σειρά μετά από ένα μάλλον διεγερτικό τριήμερο και σας είναι κάπως δύσκολο, όμως οι εργασιακές υποχρεώσεις σας είναι αρκετές, οπότε θα αναγκαστείτε να παραμερίσετε όλα τα υπόλοιπα και να αφοσιωθείτε στο έργο σας. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα το κάνετε με ευχαρίστηση, αφού αλλού θέλατε να είστε και με άλλα να ασχολείστε. Ερωτικά, κάτι παίζεται στο παρασκήνιο που αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά αν δεν κινήσετε τα νήματα, θα τραβήξει αρκετά. Κάντε κινήσεις και μην τα αφήνετε στην τύχη.

Ιχθύς: Ενδεχομένως κάποιο φιλικό σας πρόσωπο ή άλλο, μέσα από το κοινωνικό σας περιβάλλον να μεσολαβήσει ώστε να έρθετε σε επαφή με έναν ισχυρό άνθρωπο που θα σας βοηθήσει ή κάποιον που γνωρίζει άτομα και καταστάσεις και μπορεί να σας παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές για το πώς θα κινηθείτε σε ένα επαγγελματικό σας θέμα. Στα ερωτικά σας από την άλλη, τα πράγματα είναι αισιόδοξα, αφού γίνεστε το αντικείμενο του ενδιαφέροντος ακόμα κι αν δεν το επιδιώκετε, οπότε κι οι ευκαιρίες για μια νέα γνωριμία αυξάνονται κατά πολύ.

