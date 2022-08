Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Καντέρ: Πείτε τους ότι θέλω να παίξω στην ομάδα

Ο Τούρκος σταρ του NBA εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είναι free agent στο ΝΒΑ.

Την επιθυμία να φορέσει την φανέλα του Παναθηναϊκού, εξέφρασε ο Ένες Καντέρ σε συνέντευξή του στην ισραηλινή ιστοσελίδα «Sports Walla».

Ο Τούρκος σέντερ, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμη ομάδα στο ΝΒΑ, ρωτήθηκε για το ποια ομάδα παρακολουθούσε μικρός και απάντησε;

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Αγαπούσα αυτή την ομάδα για χρόνια, όταν ήμουν παιδί παρακολουθούσα πολλούς αγώνες της ομάδας, όπως και της Μακάμπι. Πριν από έναν χρόνο ένας καλός μου φίλος, ο Μάριο Χεζόνια, αγωνίσθηκε εκεί.

Να πείτε σε όποιον διαβάσει αυτό το άρθρο, ότι ίσως να μην μπορώ να αγωνισθώ στους εκτός έδρας αγώνες στην Κωνσταντινούπολη, αλλά θα ήθελα πολύ να παίξω στην ομάδα».

Στην συνέχεια, ο Καντέρ, μίλησε για τον λόγο που ακόμη δεν έχει βρει ομάδα στο ΝΒΑ και είναι free agent.

«Τους τελευταίους μήνες μίλησα πολύ για την Κίνα και όσα συμβαίνουν εκεί. Η κινεζική αγορά είναι πολλή σημαντική για το NBA. Η λίγκα θα σε αφήσει να μιλήσεις για όποιο θέμα θέλεις, μέχρι να πληγεί η τσέπη της. Μόλις το κάνεις αυτό θα σε κόψουν. Είναι λυπηρό και απαράδεκτο.

Ήξερα εξ αρχής ότι θα πλήρωνα το τίμημα και δεν μετανιώνω για τίποτα. Αυτά τα πράγματα είναι μεγαλύτερα από εμένα, το NBA, το μπάσκετ. Ενώ εγώ έπαιζα μπάσκετ στις ΗΠΑ, άνθρωποι πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο ή φυλακίζονται και βασανίζονται. Αν αυτή είναι η θυσία που χρειάζεται να κάνω, είμαι έτοιμος να ζήσω με αυτό».

