Μουντιάλ 2022 - ΑΝΤ1: Το πρόγραμμα μετάδοσης των αγώνων

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 ξεκίνησε. Οι 64 αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 ξεκίνησε και όλος ο πλανήτης από 21 Νοεμβρίου έως και 18 Δεκεμβρίου δίνει ραντεβού με τη «στρογγυλή θεά»!

Η καρδιά του βασιλιά των σπορ, θα χτυπά για έναν ολόκληρο μήνα, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης που θα γεμίσει τον ουρανό της Ντόχα με χιλιάδες βεγγαλικά θα γίνει το απόγευμα της 21ης Νοεμβρίου λίγο πριν τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης, μεταξύ Κατάρ και Ισημερινού.

Οι λάτρεις της «μπάλας», θα απολαύσουν ζωντανά τη διοργάνωση σε υψηλή ανάλυση (High Definition) από το κανάλι του ΑΝΤ1, είτε μέσω της επίγειας ψηφιακής συχνότητας, είτε μέσω της streaming πλατφόρμας ΑΝΤ1+, από οποιαδήποτε συσκευή επιθυμούν. Ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά την τελετή έναρξης, τον εναρκτήριο αγώνα, αγώνες της Φάσης των Ομίλων, της Φάσης των 16, όλα τα παιχνίδια της προημιτελικής και ημιτελικής φάσης, αλλά και τον Μεγάλο Τελικό της 18ης Δεκεμβρίου. Μέσα από την streaming πλατφόρμα ANT1+, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τα 64 παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και περισσότερες από 200 ώρες ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος, αθλητικών εκπομπών, ντοκιμαντέρ και σειρών γύρω από το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός. Επιπρόσθετα, το σύνολο των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι διαθέσιμο μετά τη λήξη της ζωντανής μετάδοσης τους για ετεροχρονισμένη θέαση μέσω της λειτουργικότητας video on demand.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ είναι το 22ο στην ιστορία της διοργάνωσης, φιλοξενεί 32 ομάδες και ξεχωρίζει ως το πρώτο που θα πραγματοποιηθεί στη Μέση Ανατολή και θα διεξαχθεί χειμώνα (Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

Μουντιάλ του Κατάρ 2022: Τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα παίζουν μπάλα στο γήπεδο του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+!

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων των αγώνων:

