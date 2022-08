Τοπικά Νέα

Χανιά: Καταγγελία 19χρονης για βιασμό από επιχειρηματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός επιχειρηματίας συνελήφθη. Τι κατήγγειλε η κοπέλα στους αστυνομικούς. Τι υποστηρίζει ο 27χρονος.

Επιχειρηματίας 27 ετών συνελήφθη στα Χανιά με την κατηγορία του βιασμού 19χρονης το βράδυ της Κυριακής σε πάρτι που έγινε στα Φαλάσαρνα.

Η κοπέλα κατήγγειλε τον βιασμό της από τον άνδρα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη συνέχεια στην προσαγωγή του.

Η ΕΡΤ Χανίων ανέφερε ότι ο ίδιος αρνήθηκε το συμβάν.

Την Τρίτη ο 27χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Επιπλέον αναμένεται και το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή που εξέτασε την κοπέλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (εικόνες)

Βέροια - Ληστεία επιχειρηματία: “Πάλευα με τους ληστές και ο κόσμος απλά κοιτούσε”

Λέσβος - Βιασμός ανήλικης από αστυνομικό: Τα στοιχεία του συλληφθέντα (εικόνες)