Φωτιά στη Βάλια Κάλντα: Σιγοκαίει για 12η μέρα

Πυροσβέστες από τα Γρεβενά και την Κοζάνη, αλλά και δασοκομάντος από τα Ιωάννινα συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης στον εθνικό δρυμό.

Για 12η ημέρα συνεχίζει να καίει η φωτιά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα, στη θέση Τσακατούρα, ανάμεσα στην Βωβούσα Ιωαννίνων και το Περιβόλι Γρεβενών προς την πλευρά που γειτνιάζει με το Αρκουδόρεμα. Η φωτιά είναι έρπουσα, καίει χαμηλή βλάστηση και τα ξερόκλαδα, ενώ τα ρόμπολα και η μαύρη πεύκη, που αποτελεί την κυρίως βλάστηση του δάσους, μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής της Πυροσβεστικής Γρεβενών Αντώνης Καλαϊδόπουλος, το σημείο της φωτιάς είναι αρκετά δύσβατο και τα πεζοπόρα τμήματα χρειάζονται αρκετή ώρα για να το προσεγγίζουν.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 7 πυροσβέστες από τα Γρεβενά, 7 από την Κοζάνη και 7 άνδρες από το νεοσύστατο τμήμα δασοκομάντος, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τον κ. Καλαϊδόπουλο, η φωτιά έχει περιοριστεί στο ελάχιστο, ενώ παρουσιάζονται καπνοί και μικροεστίες κατά τη διάρκεια του μεσημεριού.

