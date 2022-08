Κόσμος

ΗΠΑ - Καμπάεβα: Στη λίστα των κυρώσεων η “ερωμένη” του Πούτιν

Το όνομα της Αλίνα Καμπάεβα μπήκε στη σχετική λίστα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.



Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών συμπεριέλαβε την Αλίνα Καμπάεβα στη λίστα των κυρώσεων που έχει επιβάλει σε βάρος της Ρωσίας. Η 39χρονη υπήρξε σπουδαία αθλήτρια της Ρυθμικής Γυμναστικής (δύο Ολυμπιακά μετάλλια), ασχολήθηκε με την πολιτική και έγινε μέλος του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία». Κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για την ερωτική σχέση που φέρεται να είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου αρνείται.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η Καμπάεβα είναι επικεφαλής του National Media Group (NMG), ενός ομίλου ΜΜΕ που προωθεί τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Σε αυτόν τον νέο γύρο κυρώσεων περιλαμβάνεται επίσης μια από τις μεγαλύτερες χαλυβουργίες στον κόσμο, η Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat (MMK), ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος του Δ.Σ. Βίκτορ Φιλίποβιτς Ρασνίκοφ και δύο θυγατρικές εταιρείες (μια εκ των οποίων έχει έδρα στην Τουρκία).

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να διασφαλίσει ότι θα λογοδοτήσουν οι ρώσοι ολιγάρχες που ενίσχυσαν το Κρεμλίνο στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μεταξύ των ολιγαρχών που βρέθηκαν σήμερα στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων, είναι ο Αντρέι Γκούριεφ, που φέρεται ως στενός συνεργάτης του Πούτιν.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, εντοπίστηκαν προσπάθειες αποφυγής των κυρώσεων. Κατονομάζεται μάλιστα η Joint Stock Company Promising Industrial and Infrastructure Technologies, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ανήκει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Κρατικής Περιουσίας της Ρωσίας, ότι αποπειράθηκε να παρακάμψει κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF).

