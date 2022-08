Οικονομία

Σταϊκούρας: συμπληρωματικός προϋπολογισμός για επιπλέον στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Τι ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, για την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού, το "Fuel Pass 3" και το επίδομα θέρμανσης.

Την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού, καθώς η οικονομία κινείται ικανοποιητικά, για την επιπλέον στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ο υπουργός δεν θέλησε να προσδιορίσει το ύψος του συμπληρωματικού προϋπολογισμού (σ.σ. οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 δισ. ευρώ). Είπε, ωστόσο, ότι η ανταπόκριση των φορολογουμένων στις υποχρεώσεις τους (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, επιστρεπτέες προκαταβολές- με τους πολίτες να πληρώνουν την προηγούμενη εβδομάδα 3 δισ. ευρώ χωρίς να μειωθούν οι καταθέσεις) και η πορεία του τουρισμού δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για περισσότερες δαπάνες για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το φθινόπωρο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ1 και ερωτηθείς εάν θα υπάρξει Fuel Pass-3, απάντησε πως «είναι πολύ νωρίς ακόμη. Το Fuel Pass-2 τελειώνει τον Σεπτέμβριο και τότε θα το δούμε, ανάλογα και με την πορεία στις τιμές των καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση, ο δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στην κοινωνία».

Ο υπουργός άφησε, παράλληλα, ανοικτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης, λέγοντας ότι «προφανώς το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα από τα στοιχεία που συνεκτιμούμε, όπως και πολλά άλλα μέτρα. Αλλά δεν μπορώ να σας πω από τώρα για το φθινόπωρο». Πρόσθεσε δε, ότι «στις αρχές του Σεπτεμβρίου θα δούμε πώς κινείται η οικονομία, πώς θα εξελιχθεί το ΑΕΠ το β' τρίμηνο και τις ανάγκες του δ' τριμήνου. Ούτως ή άλλως τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Τυχαίνει να είναι τότε χρονικά και η ΔΕΘ».

Σε ερώτηση για τη χορήγηση «επιταγής ακρίβειας» ή την επίσπευση στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο υπουργός απάντησε «όλα στην ώρα τους». Επισημαίνοντας πως «το καράβι της οικονομίας εδώ και τρία χρόνια πάει καλά, αλλά αυτούς τους μήνες έχουμε και θα έχουμε πολλά μποφόρ». Προσθέτοντας γενικότερα, ότι «πρέπει να υπάρξει και ο δημοσιονομικός χώρος για να υλοποιηθεί η δέσμευση για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2023 για το σύνολο των εργαζομένων και τους συνταξιούχους».

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, απαιτούνται γενναίες ευρωπαϊκές λύσεις για την ακρίβεια (με αιχμή τις τιμές του φυσικού αερίου), δηλώνοντας «πιο αισιόδοξος από ό,τι πριν από λίγους μήνες για κοινή ευρωπαϊκή λύση».

